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https://uz.sputniknews.ru/20240623/rossiyskie-pvo-sbili-75-ukrainskix-bespilotnikov-44488256.html
Российские ПВО за сутки сбили 75 украинских дронов – Минобороны РФ
Российские ПВО за сутки сбили 75 украинских дронов – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
По данным российского военного ведомства, за сутки средствами ПВО РФ были сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ.
2024-06-23T17:06+0500
2024-06-23T17:18+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 75 украинских беспилотников и 33 снаряда РСЗО, а также десятки снарядов системы залпового огня HIMARS, "Vampire" и "Ольха", сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26311 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16406 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10785 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22840 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия минобороны пво дрон беспилотник снаряд рсзо вс рф

Российские ПВО за сутки сбили 75 украинских дронов – Минобороны РФ

17:06 23.06.2024 (обновлено: 17:18 23.06.2024)
© РИА НовостиРабота ПВО.
Работа ПВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
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По данным российского военного ведомства, за сутки средствами ПВО РФ были сбиты 33 реактивных снаряда и 75 беспилотников ВСУ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 75 украинских беспилотников и 33 снаряда РСЗО, а также десятки снарядов системы залпового огня HIMARS, "Vampire" и "Ольха", сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", – говорится в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26311 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16406 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10785 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22840 единиц специальной военной автомобильной техники.
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