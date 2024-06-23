https://uz.sputniknews.ru/20240623/tramp-poobeschal-polojit-konets-ukrainskomu-konfliktu-44481965.html
Трамп пообещал уладить украинский конфликт еще до своей инаугурации
Трамп пообещал уладить украинский конфликт еще до своей инаугурации
Sputnik Узбекистан
Выступая перед своими сторонниками, экс-президент США уже не в первый раз обещает урегулировать конфликт между Россией и Украиной, в случае своей победы на предстоящих выборах.
2024-06-23T10:39+0500
2024-06-23T10:39+0500
2024-06-23T10:40+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявил, что в случае победы на выборах еще до своего официального вступления в должность главы администрации положит конец конфликту на Украине. Трансляцию его выступления вел портал Times Now на YouTube, передает РИА Новости.Коме этого, политик пообещал, что сможет предотвратить третью мировую войну.Ранее экс-глава Белого Дома не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Сам Владимир Путин в прошлом году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам главы РФ, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден. Церемония инаугурации президента должна пройти 20 января 2025 года.
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сша трамп байден путин песков митинг инаугурация российско-украинский конфликт
сша трамп байден путин песков митинг инаугурация российско-украинский конфликт
Трамп пообещал уладить украинский конфликт еще до своей инаугурации
10:39 23.06.2024 (обновлено: 10:40 23.06.2024)
Выступая перед своими сторонниками, экс-президент США уже не в первый раз обещает урегулировать конфликт между Россией и Украиной, в случае своей победы на предстоящих выборах.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявил, что в случае победы на выборах еще до своего официального вступления в должность главы администрации положит конец конфликту на Украине. Трансляцию его выступления вел портал Times Now на YouTube, передает РИА Новости
.
"Я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы", — заверил Трамп.
Коме этого, политик пообещал, что сможет предотвратить третью мировую войну.
Ранее экс-глава Белого Дома не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Сам Владимир Путин в прошлом году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис".
По словам главы РФ, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден. Церемония инаугурации президента должна пройти 20 января 2025 года.