https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekskiy-legkoatlet-zoloto-turnir-shveytsariya-44481100.html

Узбекские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на турнире в Швейцарии

Узбекские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на турнире в Швейцарии

Sputnik Узбекистан

Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике удостоились двух наград на международном турнире в Женеве.

2024-06-23T09:58+0500

2024-06-23T09:58+0500

2024-06-23T10:00+0500

спорт

легкая атлетика

узбекистан

турнир

швейцария

женева

золото

бронза

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Представители сборной Узбекистана поднялись на пьедестал почета в Швейцарии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.В Женеве состоялся международный турнир по легкой атлетике "Аthleticageneve-EAP". Представители сборной Узбекистана, участвовавшие в данных соревнованиях бронзового уровня Всемирной федерации легкой атлетики, удостоились наград различного достоинства. По итогам соревнований узбекистанец Анвар Анваров занял первое место по прыжкам в длину.Однако это не единственная медаль сборной Узбекистана на данных международных соревнованиях. Отмечается, что чемпионка Азиатских игр Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль. Представительница республики в прыжках в высоту показала результат в 1.83 м и заняла третье место.Прыжки в длину: Прыжки в высоту:

https://uz.sputniknews.ru/20240605/anvarov-praga-pryjki-dlinu-serebro-44234610.html

узбекистан

швейцария

женева

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