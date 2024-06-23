https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekskiy-legkoatlet-zoloto-turnir-shveytsariya-44481100.html
Узбекские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на турнире в Швейцарии
Узбекские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на турнире в Швейцарии
Sputnik Узбекистан
Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике удостоились двух наград на международном турнире в Женеве.
2024-06-23T09:58+0500
2024-06-23T09:58+0500
2024-06-23T10:00+0500
спорт
легкая атлетика
узбекистан
турнир
швейцария
женева
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Представители сборной Узбекистана поднялись на пьедестал почета в Швейцарии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.В Женеве состоялся международный турнир по легкой атлетике "Аthleticageneve-EAP". Представители сборной Узбекистана, участвовавшие в данных соревнованиях бронзового уровня Всемирной федерации легкой атлетики, удостоились наград различного достоинства. По итогам соревнований узбекистанец Анвар Анваров занял первое место по прыжкам в длину.Однако это не единственная медаль сборной Узбекистана на данных международных соревнованиях. Отмечается, что чемпионка Азиатских игр Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль. Представительница республики в прыжках в высоту показала результат в 1.83 м и заняла третье место.Прыжки в длину: Прыжки в высоту:
https://uz.sputniknews.ru/20240605/anvarov-praga-pryjki-dlinu-serebro-44234610.html
узбекистан
швейцария
женева
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узбекистан женева турнир золото бронза анвар анваров сафина садуллаева
узбекистан женева турнир золото бронза анвар анваров сафина садуллаева
Узбекские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на турнире в Швейцарии
09:58 23.06.2024 (обновлено: 10:00 23.06.2024)
Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике удостоились двух наград на международном турнире в Женеве.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Представители сборной Узбекистана поднялись на пьедестал почета в Швейцарии, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.
В Женеве состоялся международный турнир по легкой атлетике "Аthleticageneve-EAP".
Представители сборной Узбекистана, участвовавшие в данных соревнованиях бронзового уровня Всемирной федерации легкой атлетики, удостоились наград различного достоинства.
По итогам соревнований узбекистанец Анвар Анваров занял первое место по прыжкам в длину.
“Узбекский спортсмен Анвар Анваров занял первое место в секторе прыжков в длину с результатом 8 метров”, – говорится в сообщении.
Однако это не единственная медаль сборной Узбекистана на данных международных соревнованиях. Отмечается, что чемпионка Азиатских игр Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль. Представительница республики в прыжках в высоту показала результат в 1.83 м и заняла третье место.
Анвар Анваров (Узбекистан) - 8.00 м;
Герсон Бальде (Португалия) - 7.86 м;
Ю-Танг Лин (Китайский Тайбэй) - 7.82 м.
Элизабет Пихела (Эстония) - 1.89 м;
Бритт Вирман (Нидерланды) - 1.89 м;
Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1.83 м.