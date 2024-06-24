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Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия
Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия
Sputnik Узбекистан
Закрытие игр БРИКС в Казани запомнилось разнообразными мероприятиями и яркими выступлениями.
2024-06-24T19:00+0500
2024-06-24T19:00+0500
2024-06-24T19:00+0500
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VI игры БРИКС проходили в Казани 13 – 24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.Главной целью турнира было укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.Состязания вызвали большой зрительский интерес: по данным организаторов, средняя загрузка трибун составила более 85%.В пятерке лучших команд — Россия – 502 медали (262+141+99), Беларусь – 247 (55+85+107), Китай – 62 (20+24+18), Узбекистан – 114 (17+39+58), Бразилия – 50 (7+20+23).
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игры брикс казань церемония закрытия
игры брикс казань церемония закрытия
Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия
Закрытие игр БРИКС в Казани запомнилось разнообразными мероприятиями и яркими выступлениями.
VI игры БРИКС проходили в Казани 13 – 24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.
Главной целью турнира было укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Состязания вызвали большой зрительский интерес: по данным организаторов, средняя загрузка трибун составила более 85%.
В пятерке лучших команд — Россия – 502 медали (262+141+99), Беларусь – 247 (55+85+107), Китай – 62 (20+24+18), Узбекистан – 114 (17+39+58), Бразилия – 50 (7+20+23).
Участники игр с 89 флагами разных стран
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Делегаты с четырех континентов примеряли тюбетейки, бились мешками и участвовали в национальных играх
Делегаты с четырех континентов примеряли тюбетейки, бились мешками и участвовали в национальных играх
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Зрители на церемонии закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани
Зрители на церемонии закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Участники из Венесуэлы на трибуне футбольного клуба "Рубин Казань"
Участники из Венесуэлы на трибуне футбольного клуба "Рубин Казань"
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Девушка в национальном костюме на церемонии закрытия игр БРИКС
Девушка в национальном костюме на церемонии закрытия игр БРИКС
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Церемония закрытия игр БРИКС на площадке Сабантуя в поселке Мирный. Перед зрителями выступили театральные и танцевальные коллективы
Церемония закрытия игр БРИКС на площадке Сабантуя в поселке Мирный. Перед зрителями выступили театральные и танцевальные коллективы
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участники игр БРИКС не скрывают своих эмоций
Участники игр БРИКС не скрывают своих эмоций
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Закрытие игр БРИКС в Казани совместили с татарским национальным праздником Сабантуй
Закрытие игр БРИКС в Казани совместили с татарским национальным праздником Сабантуй
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участники из КНР в восторге от блюд татарской кухни
Участники из КНР в восторге от блюд татарской кухни
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Организаторы превратили закрытие игр БРИКС в яркое шоу
Организаторы превратили закрытие игр БРИКС в яркое шоу
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Фигуристка Алина Загитова, бывший игрок хоккейной команды "Ак Барс" Данис Зарипов и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин (на втором плане) на церемонии закрытия игр БРИКС
Фигуристка Алина Загитова, бывший игрок хоккейной команды "Ак Барс" Данис Зарипов и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин (на втором плане) на церемонии закрытия игр БРИКС
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью на закрытии игр БРИКС
Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью на закрытии игр БРИКС
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Дождливая погода никак не сказалась на приподнятом настроении гостей
Дождливая погода никак не сказалась на приподнятом настроении гостей
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани
Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Традиционное состязание на Сабантуе — "Чулмэк вату" (разбивание горшка)
Традиционное состязание на Сабантуе — "Чулмэк вату" (разбивание горшка)