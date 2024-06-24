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https://uz.sputniknews.ru/20240624/igry-briks-zakrytiye-foto-44493462.html
Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия
Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия
Sputnik Узбекистан
Закрытие игр БРИКС в Казани запомнилось разнообразными мероприятиями и яркими выступлениями.
2024-06-24T19:00+0500
2024-06-24T19:00+0500
брикс
спорт
фотолента
игры
казань
соревнования
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VI игры БРИКС проходили в Казани 13 – 24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.Главной целью турнира было укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.Состязания вызвали большой зрительский интерес: по данным организаторов, средняя загрузка трибун составила более 85%.В пятерке лучших команд — Россия – 502 медали (262+141+99), Беларусь – 247 (55+85+107), Китай – 62 (20+24+18), Узбекистан – 114 (17+39+58), Бразилия – 50 (7+20+23).
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игры брикс казань церемония закрытия
игры брикс казань церемония закрытия

Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия

19:00 24.06.2024
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Закрытие игр БРИКС в Казани запомнилось разнообразными мероприятиями и яркими выступлениями.
VI игры БРИКС проходили в Казани 13 – 24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.
Главной целью турнира было укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Состязания вызвали большой зрительский интерес: по данным организаторов, средняя загрузка трибун составила более 85%.
В пятерке лучших команд — Россия – 502 медали (262+141+99), Беларусь – 247 (55+85+107), Китай – 62 (20+24+18), Узбекистан – 114 (17+39+58), Бразилия – 50 (7+20+23).
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники игр с 89 флагами разных стран

Участники игр с 89 флагами разных стран - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Участники игр с 89 флагами разных стран

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Делегаты с четырех континентов примеряли тюбетейки, бились мешками и участвовали в национальных играх

Делегаты с четырех континентов примеряли тюбетейки, бились мешками и участвовали в национальных играх - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Делегаты с четырех континентов примеряли тюбетейки, бились мешками и участвовали в национальных играх

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Зрители на церемонии закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

Зрители на церемонии закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Зрители на церемонии закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Участники из Венесуэлы на трибуне футбольного клуба "Рубин Казань"

Участники из Венесуэлы на трибуне футбольного клуба &quot;Рубин Казань&quot; - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Участники из Венесуэлы на трибуне футбольного клуба "Рубин Казань"

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме на церемонии закрытия игр БРИКС

Девушка в национальном костюме на церемонии закрытия игр БРИКС - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Девушка в национальном костюме на церемонии закрытия игр БРИКС

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Церемония закрытия игр БРИКС на площадке Сабантуя в поселке Мирный. Перед зрителями выступили театральные и танцевальные коллективы

Церемония закрытия игр БРИКС на площадке Сабантуя в поселке Мирный. Перед зрителями выступили театральные и танцевальные коллективы - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Церемония закрытия игр БРИКС на площадке Сабантуя в поселке Мирный. Перед зрителями выступили театральные и танцевальные коллективы

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники игр БРИКС не скрывают своих эмоций

Участники игр БРИКС не скрывают своих эмоций - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Участники игр БРИКС не скрывают своих эмоций

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Закрытие игр БРИКС в Казани совместили с татарским национальным праздником Сабантуй

Закрытие игр БРИКС в Казани совместили с татарским национальным праздником Сабантуй - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Закрытие игр БРИКС в Казани совместили с татарским национальным праздником Сабантуй

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники из КНР в восторге от блюд татарской кухни

Участники из КНР в восторге от блюд татарской кухни - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Участники из КНР в восторге от блюд татарской кухни

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Организаторы превратили закрытие игр БРИКС в яркое шоу

Организаторы превратили закрытие игр БРИКС в яркое шоу - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Организаторы превратили закрытие игр БРИКС в яркое шоу

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Фигуристка Алина Загитова, бывший игрок хоккейной команды "Ак Барс" Данис Зарипов и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин (на втором плане) на церемонии закрытия игр БРИКС

Фигуристка Алина Загитова, бывший игрок хоккейной команды &quot;Ак Барс&quot; Данис Зарипов и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин (на втором плане) на церемонии закрытия игр БРИКС - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Фигуристка Алина Загитова, бывший игрок хоккейной команды "Ак Барс" Данис Зарипов и бывший министр спорта РФ Олег Матыцин (на втором плане) на церемонии закрытия игр БРИКС

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью на закрытии игр БРИКС

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью на закрытии игр БРИКС - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью на закрытии игр БРИКС

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Дождливая погода никак не сказалась на приподнятом настроении гостей

Дождливая погода никак не сказалась на приподнятом настроении гостей - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Дождливая погода никак не сказалась на приподнятом настроении гостей

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Традиционное состязание на Сабантуе — "Чулмэк вату" (разбивание горшка)

Традиционное состязание на Сабантуе — &quot;Чулмэк вату&quot; (разбивание горшка) - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Традиционное состязание на Сабантуе — "Чулмэк вату" (разбивание горшка)

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