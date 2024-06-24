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Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия

Игры БРИКС: Самые яркие фото с церемонии закрытия

Sputnik Узбекистан

Закрытие игр БРИКС в Казани запомнилось разнообразными мероприятиями и яркими выступлениями.

2024-06-24T19:00+0500

2024-06-24T19:00+0500

2024-06-24T19:00+0500

брикс

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казань

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VI игры БРИКС проходили в Казани 13 – 24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.Главной целью турнира было укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.Состязания вызвали большой зрительский интерес: по данным организаторов, средняя загрузка трибун составила более 85%.В пятерке лучших команд — Россия – 502 медали (262+141+99), Беларусь – 247 (55+85+107), Китай – 62 (20+24+18), Узбекистан – 114 (17+39+58), Бразилия – 50 (7+20+23).

казань

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