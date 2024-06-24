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Узбекистан занял четвертое место на играх БРИКС в Казани
Узбекистан занял четвертое место на играх БРИКС в Казани
Sputnik Узбекистан
Спортсмены республики по итогам прошедших состязаний завоевали 114 наград.
2024-06-24T15:20+0500
2024-06-24T15:20+0500
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брикс
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана заняла четвертое место на играх БРИКС в Казани, сообщает НОК. В общекомандном зачете республика уступила России, Беларуси и КНР. Напомним, что VI Игры БРИКС проходили в Казани 13-24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.
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узбекистанцы игры брикс казань медали

Узбекистан занял четвертое место на играх БРИКС в Казани

15:20 24.06.2024
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
© Федерация бокса Узбекистана
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Спортсмены республики по итогам прошедших состязаний завоевали 114 наград.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана заняла четвертое место на играх БРИКС в Казани, сообщает НОК.
В общекомандном зачете республика уступила России, Беларуси и КНР.
"По итогам Игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 114 медалей (17 золотых, 39 серебряных и 58 бронзовых) и расположилась на 4 строчке по итогам общекомандного зачёта после России, Беларуси и Китая", — говорится в сообщении.
Напомним, что VI Игры БРИКС проходили в Казани 13-24 июня.
В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.
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