https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-igry-briks-kazan-rezultat-44505457.html

Узбекистан занял четвертое место на играх БРИКС в Казани

Узбекистан занял четвертое место на играх БРИКС в Казани

Sputnik Узбекистан

Спортсмены республики по итогам прошедших состязаний завоевали 114 наград.

2024-06-24T15:20+0500

2024-06-24T15:20+0500

2024-06-24T15:20+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана заняла четвертое место на играх БРИКС в Казани, сообщает НОК. В общекомандном зачете республика уступила России, Беларуси и КНР. Напомним, что VI Игры БРИКС проходили в Казани 13-24 июня. В них участвовали около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.

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