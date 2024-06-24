https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-kvantovyye-texnologii-44497474.html
Россия готова делиться с Узбекистаном наработками в области квантовых технологий
Россия готова делиться с Узбекистаном наработками в области квантовых технологий
Sputnik Узбекистан
Торгпред РФ в РУз и представители Российского квантового центра (РКЦ) обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями республики
2024-06-24T11:40+0500
2024-06-24T11:40+0500
2024-06-24T12:54+0500
технологии
россия
узбекистан
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российские профильные вузы и организации намерены делиться опытом с узбекскими коллегами в сфере разработки квантовых технологий, сообщает Торгпредство РФ в республике.Об этом говорили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Российского квантового центра.Для справки: Российский квантовый центр – некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий.Квантовые технологии находят применение в медицинской сфере и фармацевтике: российские ученые начали экспериментировать с ними для диагностики и лечения рака.Еще одним перспективным направлением является использование высокочувствительных квантовых датчиков магнитного поля. Измерение и визуализирование биомагнитных полей с помощью квантовых сенсоров позволит в будущем диагностировать опухоли головного мозга, эпилепсию и синдром Альцгеймера неинвазивно и с большей точностью, чем существующие методы, такие как ЭЭГ и МРТ.Вместе с тем, квантовые технологии несут и новые угрозы, в частности, связанные с доступом к персональным данным. Для защиты информации в условиях существования квантового компьютера необходимо внедрение постквантовых криптографических алгоритмов, которые позволят сохранять в секрете данные, над которыми проводятся вычисления.
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узбекистан россия сотрудничество квантовые вычисления
узбекистан россия сотрудничество квантовые вычисления
Россия готова делиться с Узбекистаном наработками в области квантовых технологий
11:40 24.06.2024 (обновлено: 12:54 24.06.2024)
Торгпред РФ в РУз и представители Российского квантового центра (РКЦ) обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями республики.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Российские профильные вузы и организации намерены делиться опытом с узбекскими коллегами в сфере разработки квантовых технологий, сообщает
Торгпредство РФ в республике.
Об этом говорили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Российского квантового центра.
"В рамках встречи стороны обсудили возможные направления взаимодействия в области квантовых вычислений с научными организациями и высшими учебными заведениями Узбекистана, формат работы в республике и наиболее наукоемкие отрасли, которые могут быть заинтересованы в применении подобных технологий", — говорится в сообщении.
Для справки: Российский квантовый центр – некоммерческий научно-технологический центр уникального для РФ формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий.
Квантовые технологии находят применение в медицинской сфере и фармацевтике: российские ученые начали экспериментировать с ними для диагностики и лечения рака.
Еще одним перспективным направлением является использование высокочувствительных квантовых датчиков магнитного поля. Измерение и визуализирование биомагнитных полей с помощью квантовых сенсоров позволит в будущем диагностировать опухоли головного мозга, эпилепсию и синдром Альцгеймера неинвазивно и с большей точностью, чем существующие методы, такие как ЭЭГ и МРТ.
Вместе с тем, квантовые технологии несут и новые угрозы, в частности, связанные с доступом к персональным данным. Для защиты информации в условиях существования квантового компьютера необходимо внедрение постквантовых криптографических алгоритмов, которые позволят сохранять в секрете данные, над которыми проводятся вычисления.