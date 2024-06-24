https://uz.sputniknews.ru/20240624/v-tashkente-proydet-unikalnaya-vystavka-auktsion--kuda-napravyat-vyruchennye-sredstva-44506640.html
В Ташкенте пройдет уникальная выставка-аукцион — куда направят вырученные средства
В Ташкенте пройдет уникальная выставка-аукцион — куда направят вырученные средства
Sputnik Узбекистан
Экспозиция включает 20 картин, созданных искусственным интеллектом на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей
2024-06-24T17:05+0500
2024-06-24T17:05+0500
2024-06-24T18:04+0500
общество
благотворительность
выставка
искусственный интеллект
картины
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии 27 – 30 июня пройдет уникальная выставка-аукцион "Orzu" ("Мечта"), сообщает Агентство по делам молодежи. Ее организуют в рамках Глобального фестиваля молодежи в Узбекистане.Экспозиция включает 20 картин, сгенерированных ИИ и воспроизведенных на холстах художниками. Средства, полученные от продажи творческих работ на благотворительном аукционе, который состоится 29 июня, направят на операции по восстановлению зрения слепых и слабовидящих детей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент выставка-аукцион экспозиция картины ии слепые слабовидящие дети
ташкент выставка-аукцион экспозиция картины ии слепые слабовидящие дети
В Ташкенте пройдет уникальная выставка-аукцион — куда направят вырученные средства
17:05 24.06.2024 (обновлено: 18:04 24.06.2024)
Экспозиция включает 20 картин, созданных искусственным интеллектом на основе впечатлений слепых и слабовидящих детей.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии 27 – 30 июня пройдет уникальная выставка-аукцион "Orzu" ("Мечта"), сообщает Агентство по делам молодежи.
Ее организуют в рамках Глобального фестиваля молодежи в Узбекистане.
Экспозиция включает 20 картин, сгенерированных ИИ и воспроизведенных на холстах художниками.
"Проект "Orzu" – это особое соединение человеческого творчества и искусственного интеллекта. На выставке будут представлены произведения, созданные на основе впечатлений слепых и слабовидящих детей. Эти картины являются не просто искусством, а отражением глубоких и трогательных детских фантазий и воображения", — говорится в сообщении.
Средства, полученные от продажи творческих работ на благотворительном аукционе, который состоится 29 июня, направят на операции по восстановлению зрения слепых и слабовидящих детей.