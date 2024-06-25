https://uz.sputniknews.ru/20240625/eec-poshlina-obnuleniye-kokos-strujka-44519874.html
ЕЭК на три года обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС кокосовой стружки
ЕЭК на три года обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС кокосовой стружки
Sputnik Узбекистан
Потребность в кокосовой стружке в странах Союза обеспечивается полностью за счет импортных поставок. Данная мера послужит снижению ее себестоимости, а также развитию экспорта кондитерской продукции
2024-06-25T16:42+0500
2024-06-25T16:42+0500
2024-06-25T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ввозную таможенную пошлину на высушенные кокосовые орехи (кокосовую стружку) сроком по 31 июля 2027 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК. В настоящее время действующая ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении кокосовой стружки составляет 3%. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, эта мера направлена на снижение себестоимости, а также развитие экспорта кондитерской продукции из стран Евразийского экономического союза и повышение ее конкурентоспособности на зарубежных рынках. Он также напомнил, что из-за природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории ЕАЭС не произрастают, поэтому потребность в кокосовой стружке полностью покрывается за счет импортных поставок.
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еэк товары ввозные пошлины обнуление
еэк товары ввозные пошлины обнуление
ЕЭК на три года обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС кокосовой стружки
16:42 25.06.2024 (обновлено: 17:21 25.06.2024)
Потребность в кокосовой стружке в странах Союза полностью обеспечивается за счет импортных поставок. Данная мера послужит снижению ее себестоимости, а также развитию экспорта кондитерской продукции.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ввозную таможенную пошлину на высушенные кокосовые орехи (кокосовую стружку) сроком по 31 июля 2027 года включительно, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение обнулить ввозную таможенную пошлину на высушенные кокосовые орехи сроком по 31 июля 2027 года включительно", — говорится в сообщении.
В настоящее время действующая ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении кокосовой стружки составляет 3%. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, эта мера направлена на снижение себестоимости, а также развитие экспорта кондитерской продукции из стран Евразийского экономического союза и повышение ее конкурентоспособности на зарубежных рынках.
Он также напомнил, что из-за природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории ЕАЭС не произрастают, поэтому потребность в кокосовой стружке полностью покрывается за счет импортных поставок.