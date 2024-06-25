https://uz.sputniknews.ru/20240625/eec-poshlina-obnuleniye-kokos-strujka-44519874.html

ЕЭК на три года обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС кокосовой стружки

ЕЭК на три года обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС кокосовой стружки

Sputnik Узбекистан

Потребность в кокосовой стружке в странах Союза обеспечивается полностью за счет импортных поставок. Данная мера послужит снижению ее себестоимости, а также развитию экспорта кондитерской продукции

2024-06-25T16:42+0500

2024-06-25T16:42+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ввозную таможенную пошлину на высушенные кокосовые орехи (кокосовую стружку) сроком по 31 июля 2027 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК. В настоящее время действующая ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении кокосовой стружки составляет 3%. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, эта мера направлена на снижение себестоимости, а также развитие экспорта кондитерской продукции из стран Евразийского экономического союза и повышение ее конкурентоспособности на зарубежных рынках. Он также напомнил, что из-за природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории ЕАЭС не произрастают, поэтому потребность в кокосовой стружке полностью покрывается за счет импортных поставок.

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