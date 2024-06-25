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Глава МВД России прибыл в Узбекистан
Глава МВД России прибыл в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В международном аэропорту Ташкента Владимира Колокольцева встретил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.
2024-06-25T09:29+0500
2024-06-25T09:29+0500
2024-06-25T09:51+0500
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мвд узбекистана
мвд россии
владимир колокольцев
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба российского ведомства. В международном аэропорту Ташкента его встретили министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Также там рассказали, что Колокольцев проведет ряд двусторонних встреч, посетит Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз и мемориальный комплекс "Парк Победы".
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мвд россия владимир колокольцев узбекистан
мвд россия владимир колокольцев узбекистан
Глава МВД России прибыл в Узбекистан
09:29 25.06.2024 (обновлено: 09:51 25.06.2024)
В международном аэропорту Ташкента Владимира Колокольцева встретил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба российского ведомства.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Ташкент – столицу Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
В международном аэропорту Ташкента его встретили министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Такой теплый прием еще раз подчеркивает, что два государства связывают многовековые отношения", — добавили в пресс-службе.
Также там рассказали, что Колокольцев проведет ряд двусторонних встреч, посетит Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз и мемориальный комплекс "Парк Победы".