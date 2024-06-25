https://uz.sputniknews.ru/20240625/mvd-rossiya-kolokoltsev-uzbekistan-44512045.html

Глава МВД России прибыл в Узбекистан

Глава МВД России прибыл в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В международном аэропорту Ташкента Владимира Колокольцева встретил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.

2024-06-25T09:29+0500

2024-06-25T09:29+0500

2024-06-25T09:51+0500

общество

узбекистан

россия

министр

мвд узбекистана

мвд россии

владимир колокольцев

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба российского ведомства. В международном аэропорту Ташкента его встретили министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Также там рассказали, что Колокольцев проведет ряд двусторонних встреч, посетит Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз и мемориальный комплекс "Парк Победы".

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