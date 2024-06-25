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Как будет развиваться атомная энергетика в Центральной Азии
Как будет развиваться атомная энергетика в Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
В ходе видеомоста эксперты из трех стран поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе
2024-06-25T16:11+0500
2024-06-25T16:11+0500
2024-06-25T17:24+0500
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атомная энергетика
центральная азия
развитие
мнение эксперта
астана
москва
ташкент
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Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии обсудят участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент, который пройдет 26 июня в 11.00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными? Эксперты поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.Участники в Астане:В Москве:В Ташкенте:
центральная азия
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пресс-центр, sputnik, атомная энергетика, центральная азия, развитие, мнение эксперта, астана, москва, ташкент
пресс-центр, sputnik, атомная энергетика, центральная азия, развитие, мнение эксперта, астана, москва, ташкент
Как будет развиваться атомная энергетика в Центральной Азии
16:11 25.06.2024 (обновлено: 17:24 25.06.2024)
В ходе видеомоста эксперты из трех стран поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.
Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии обсудят участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент, который пройдет 26 июня в 11.00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными?
Эксперты поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.
генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин;
председатель Комитета по энергетической и атомной отрасли общественного совета Министерства энергетики Казахстана Еркебулан Кожмамбет.
главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
старший преподаватель Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Косим Тохтахунов.