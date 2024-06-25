https://uz.sputniknews.ru/20240625/sentralnaya-aziya-atomnaya-energetika-razvitiye-44522162.html

Как будет развиваться атомная энергетика в Центральной Азии

Как будет развиваться атомная энергетика в Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

В ходе видеомоста эксперты из трех стран поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе

2024-06-25T16:11+0500

2024-06-25T16:11+0500

2024-06-25T17:24+0500

пресс-центр

sputnik

атомная энергетика

центральная азия

развитие

мнение эксперта

астана

москва

ташкент

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Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии обсудят участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент, который пройдет 26 июня в 11.00 (время ташкентское) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными? Эксперты поделятся своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.Участники в Астане:В Москве:В Ташкенте:

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пресс-центр, sputnik, атомная энергетика, центральная азия, развитие, мнение эксперта, астана, москва, ташкент