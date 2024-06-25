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https://uz.sputniknews.ru/20240625/tashkent-posolstvo-mongoliya-otkrytiye-44513443.html
В Ташкенте открыли посольство Монголии
В Ташкенте открыли посольство Монголии
Sputnik Узбекистан
В церемонии открытия участвовали президент и глава МИД этой страны, а также премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана. 25.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-25T10:30+0500
2024-06-25T10:46+0500
политика
ташкент
посольство
монголия
открытие
узбекистан
государственный визит
президент
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте открылось посольство Монголии, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. В церемонии открытия участвовали президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава МИД этой страны Батмунхийн Батцэцэг, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов. После торжественной части они ознакомились с условиями, созданными для дипломатов в здании посольства. До этого в Ташкенте действовало почетное консульство Монголии. По сообщению пресс-службы президента Монголии, Узбекистан планирует открыть свое посольство в Улан-Баторе.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с государственным визитом. Накануне лидеры провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых подписали солидный пакет соглашений. Также президенты Узбекистана и Монголии встретились с представителями бизнеса двух стран, посадили дерево на Аллее почетных гостей и посетили Технопарк в Ташкенте. В рамках госвизита Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
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политика, ташкент, посольство, монголия, открытие, узбекистан, государственный визит, президент
политика, ташкент, посольство, монголия, открытие, узбекистан, государственный визит, президент

В Ташкенте открыли посольство Монголии

10:30 25.06.2024 (обновлено: 10:46 25.06.2024)
© Правительство республики УзбекистанВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
© Правительство республики Узбекистан
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В церемонии открытия участвовали президент и глава МИД этой страны, а также премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте открылось посольство Монголии, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана

"Число дипломатических миссий в Ташкенте пополнилось Посольством Монголии в Узбекистане, что является символом нового уровня сотрудничества. Уверены, что этот мост в наших двусторонних отношениях внесет большой вклад в достижение многих ощутимых результатов во всех областях", — написал он в своем Telegram-канале.

© Правительство республики УзбекистанВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© Правительство республики Узбекистан
В церемонии открытия участвовали президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава МИД этой страны Батмунхийн Батцэцэг, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана
После торжественной части они ознакомились с условиями, созданными для дипломатов в здании посольства.
До этого в Ташкенте действовало почетное консульство Монголии.
По сообщению пресс-службы президента Монголии, Узбекистан планирует открыть свое посольство в Улан-Баторе.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с государственным визитом.
Накануне лидеры провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых подписали солидный пакет соглашений. Также президенты Узбекистана и Монголии встретились с представителями бизнеса двух стран, посадили дерево на Аллее почетных гостей и посетили Технопарк в Ташкенте.
В рамках госвизита Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
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