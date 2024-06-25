https://uz.sputniknews.ru/20240625/tashkent-posolstvo-mongoliya-otkrytiye-44513443.html

В Ташкенте открыли посольство Монголии

В Ташкенте открыли посольство Монголии

Sputnik Узбекистан

В церемонии открытия участвовали президент и глава МИД этой страны, а также премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана. 25.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-25T10:30+0500

2024-06-25T10:30+0500

2024-06-25T10:46+0500

политика

ташкент

посольство

монголия

открытие

узбекистан

государственный визит

президент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44513461_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df4425137bffaed008bcc88da021d2f6.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте открылось посольство Монголии, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. В церемонии открытия участвовали президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава МИД этой страны Батмунхийн Батцэцэг, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов. После торжественной части они ознакомились с условиями, созданными для дипломатов в здании посольства. До этого в Ташкенте действовало почетное консульство Монголии. По сообщению пресс-службы президента Монголии, Узбекистан планирует открыть свое посольство в Улан-Баторе.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с государственным визитом. Накануне лидеры провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых подписали солидный пакет соглашений. Также президенты Узбекистана и Монголии встретились с представителями бизнеса двух стран, посадили дерево на Аллее почетных гостей и посетили Технопарк в Ташкенте. В рамках госвизита Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

ташкент

монголия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, ташкент, посольство, монголия, открытие, узбекистан, государственный визит, президент