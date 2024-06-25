В Ташкенте открыли посольство Монголии
10:30 25.06.2024 (обновлено: 10:46 25.06.2024)
© Правительство республики УзбекистанВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© Правительство республики Узбекистан
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В церемонии открытия участвовали президент и глава МИД этой страны, а также премьер-министр и министр иностранных дел Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Ташкенте открылось посольство Монголии, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана
"Число дипломатических миссий в Ташкенте пополнилось Посольством Монголии в Узбекистане, что является символом нового уровня сотрудничества. Уверены, что этот мост в наших двусторонних отношениях внесет большой вклад в достижение многих ощутимых результатов во всех областях", — написал он в своем Telegram-канале.
© Правительство республики УзбекистанВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© Правительство республики Узбекистан
В церемонии открытия участвовали президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава МИД этой страны Батмунхийн Батцэцэг, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана
© МИД УзбекистанаВ Ташкенте официально открыто посольство Монголии
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии
© МИД Узбекистана
После торжественной части они ознакомились с условиями, созданными для дипломатов в здании посольства.
До этого в Ташкенте действовало почетное консульство Монголии.
По сообщению пресс-службы президента Монголии, Узбекистан планирует открыть свое посольство в Улан-Баторе.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с государственным визитом.
Накануне лидеры провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых подписали солидный пакет соглашений. Также президенты Узбекистана и Монголии встретились с представителями бизнеса двух стран, посадили дерево на Аллее почетных гостей и посетили Технопарк в Ташкенте.
В рамках госвизита Ухнаагийн Хурэлсух побывает в Хиве, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.