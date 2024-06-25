Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд по количеству лицензий на Олимпийские игры в Париже
12:32 25.06.2024 (обновлено: 14:19 25.06.2024)
© Sputnik / Владимир Песня/
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Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о завершении отборочного цикла на летние Олимпийские Игры Париж-2024.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо обновила свой лучший результат по завоеванию путевок на Олимпийские игры в Париже, сообщает НОК.
"Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о завершении отборочного цикла на летние Олимпийские Игры Париж-2024, назвав имена спортсменов со всего мира, которые примут участие в главных стартах четырехлетия. Среди них и сборная Узбекистана, которая впервые в своей истории завоевала 12 путевок (7 мужских, 4 женских и 1 смешанная) и обновила свой лучший результат", — говорится в сообщении.
Как и ожидалось, члены сборной республики по дзюдо во всех весовых категориях сохранили свои места в Олимпийском рейтинге и на парижских состязаниях выступят полным составом, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета Узбекистана.
"А из девушек впервые 4 спортсменки расположились на лицензионных местах Олимпийского рейтинга. А это, в свою очередь, даст возможность участвовать и в смешанной командной программе", — говорится в сообщении.
Дзюдоисты, которые будут защищать честь Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024:
Мужчины:
-60 кг, Достон Рузиев;
-66 кг, Сардор Нуриллаев;
-73 кг, Муроджон Юлдошев;
-81 кг, Шарофиддин Болтабоев;
-90 кг, Давлат Бобонов;
-100 кг, Музаффарбек Турабоев;
+100 кг, Алишер Юсупов.
Женщины:
-48 кг, Халима Курбонова;
-52 кг, Диёра Келдиёрова;
-70 кг, Гулноза Матниязова;
-78 кг, Ирисхон Курбонбоева.