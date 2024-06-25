https://uz.sputniknews.ru/20240625/uzbekistan-dzyudoisty-parij-litsenziya-rekord-44517233.html

Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд по количеству лицензий на Олимпийские игры в Париже

Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд по количеству лицензий на Олимпийские игры в Париже

Sputnik Узбекистан

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о завершении отборочного цикла на летние Олимпийские Игры Париж-2024

2024-06-25T12:32+0500

2024-06-25T12:32+0500

2024-06-25T14:19+0500

спорт

дзюдо

сборная узбекистана

олимпийские игры

париж

лицензия

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо обновила свой лучший результат по завоеванию путевок на Олимпийские игры в Париже, сообщает НОК. Как и ожидалось, члены сборной республики по дзюдо во всех весовых категориях сохранили свои места в Олимпийском рейтинге и на парижских состязаниях выступят полным составом, добавили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета Узбекистана. Дзюдоисты, которые будут защищать честь Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024: Мужчины: Женщины:

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олимпийские игры париж-2024 дзюдо узбекистан рекорд количество лицензии