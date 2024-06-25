https://uz.sputniknews.ru/20240625/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-klimat-izmeneniya-44518361.html

Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата

Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата

Sputnik Узбекистан

Первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики рассказал о намерении взаимодействовать с авторитетными НИИ РФ

2024-06-25T14:38+0500

2024-06-25T14:38+0500

2024-06-25T14:38+0500

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сотрудничество

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Узбекистан и Россия планируют сотрудничать по вопросам климатических изменений. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Он отметил, что взаимодействие с авторитетными российскими научно-исследовательскими институтами позволит повысить эффективность и оперативность работы санитарно-эпидемиологической службы республики. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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