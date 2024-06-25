https://uz.sputniknews.ru/20240625/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-klimat-izmeneniya-44518361.html
Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата
Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата
Sputnik Узбекистан
Первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики рассказал о намерении взаимодействовать с авторитетными НИИ РФ
2024-06-25T14:38+0500
2024-06-25T14:38+0500
2024-06-25T14:38+0500
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Узбекистан и Россия планируют сотрудничать по вопросам климатических изменений. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан. Он отметил, что взаимодействие с авторитетными российскими научно-исследовательскими институтами позволит повысить эффективность и оперативность работы санитарно-эпидемиологической службы республики. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия сотрудничество
узбекистан россия сотрудничество
Узбекистан и Россия планируют сотрудничать в вопросах изменения климата
Эксклюзив
Первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики рассказал о намерении взаимодействовать с авторитетными НИИ РФ.
Узбекистан и Россия планируют сотрудничать по вопросам климатических изменений. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмат Атабеков в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он отметил, что взаимодействие с авторитетными российскими научно-исследовательскими институтами позволит повысить эффективность и оперативность работы санитарно-эпидемиологической службы республики.
"Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие во всем не надо быть в "панцире". Надо выйти из панциря, побольше общаться и самые новое, современное внедрять в систему, так мы можем увеличить оперативность службы", — пояснил он.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.