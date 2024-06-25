https://uz.sputniknews.ru/20240625/vsu-poteri-kuraxovo-konstantinovka-dnr-44522699.html

Украинская армия потеряла более 830 солдат у Курахова и Константиновки в ДНР

Украинская армия потеряла более 830 солдат у Курахова и Константиновки в ДНР

Sputnik Узбекистан

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю

2024-06-25T17:14+0500

2024-06-25T17:14+0500

2024-06-25T17:19+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российские бойцы группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери противника составили более 830 солдат, сообщает Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 7 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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