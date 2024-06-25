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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240625/vsu-poteri-kuraxovo-konstantinovka-dnr-44522699.html
Украинская армия потеряла более 830 солдат у Курахова и Константиновки в ДНР
Украинская армия потеряла более 830 солдат у Курахова и Константиновки в ДНР
Sputnik Узбекистан
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю
2024-06-25T17:14+0500
2024-06-25T17:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российские бойцы группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери противника составили более 830 солдат, сообщает Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 7 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
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подразделения южная группировка войск днр
подразделения южная группировка войск днр

Украинская армия потеряла более 830 солдат у Курахова и Константиновки в ДНР

17:14 25.06.2024 (обновлено: 17:19 25.06.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российские бойцы группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери противника составили более 830 солдат, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой народной республики", — указано в сводке российского военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 7 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
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