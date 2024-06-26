https://uz.sputniknews.ru/20240626/eaeu-tamojni-informatsiya-obmen-44537686.html
Обмен информацией между таможенными органами в ЕАЭС — что изменится
Обмен информацией между таможенными органами в ЕАЭС — что изменится
Sputnik Узбекистан
ЕЭК внесла изменения в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Принятый документ — это часть комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза
2024-06-26T14:20+0500
2024-06-26T14:20+0500
2024-06-26T14:20+0500
таможня
транзит
товары
еаэс
еэк
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии уточнила порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД стран ЕАЭС при транзите товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Соответствующие изменения внесли в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Как отмечается, документ — это часть комплексных мер по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций. Изменения разработали для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров. Для справки: порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продления срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких решений, утвержден решением Коллегии ЕЭК от 19 декабря 2017-го.
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таможенные органы еаэс обмен информация изменения
таможенные органы еаэс обмен информация изменения
Обмен информацией между таможенными органами в ЕАЭС — что изменится
ЕЭК внесла изменения в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Принятый документ — это часть комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik
. Коллегия Евразийской экономической комиссии уточнила порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД стран ЕАЭС при транзите товаров, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Соответствующие изменения внесли в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров.
"Уточнен порядок направления информации о выпуске товаров, определены случаи и порядок осуществления корректировок и аннулирования ранее направленных сообщений о выпуске, скорректирован состав сведений, передаваемых с использованием информационной системы таможенного органа декларантам, а также установлен порядок действий после устранения неисправности информационной системы, вызванной техническими сбоями", — говорится в сообщении.
Как отмечается, документ — это часть комплексных мер по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций.
Изменения разработали для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров.
Для справки: порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продления срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких решений, утвержден решением Коллегии ЕЭК от 19 декабря 2017-го.