https://uz.sputniknews.ru/20240626/eaeu-tamojni-informatsiya-obmen-44537686.html

Обмен информацией между таможенными органами в ЕАЭС — что изменится

Обмен информацией между таможенными органами в ЕАЭС — что изменится

Sputnik Узбекистан

ЕЭК внесла изменения в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Принятый документ — это часть комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза

2024-06-26T14:20+0500

2024-06-26T14:20+0500

2024-06-26T14:20+0500

таможня

транзит

товары

еаэс

еэк

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии уточнила порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД стран ЕАЭС при транзите товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Соответствующие изменения внесли в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Как отмечается, документ — это часть комплексных мер по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций. Изменения разработали для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров. Для справки: порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продления срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления о принятии таких решений, утвержден решением Коллегии ЕЭК от 19 декабря 2017-го.

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