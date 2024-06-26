https://uz.sputniknews.ru/20240626/igry-deti-azii-otkrytiye-translyatsiya-44541043.html

Открытие VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" — трансляция

Открытие VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят с 26 июня по 7 июля в Якутске. В них участвуют более 3 тыс. спортсменов из 26 стран Азии. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов

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спорт

россия

узбекистан

игры

дети

азия

открытие

прямая трансляция

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Торжественное открытие VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" проходит в Якутске на стадионе "Туймаада".Приветственное обращение участникам церемонии направил президент России Владимир Путин.Он выразил уверенность, что игры станут большим праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска, запомнятся накалом честной, красивой борьбы, яркими победами и рекордами, и пожелал спортсменам интересных встреч и незабываемых впечатлений.Запуск соревнований включает нескольких частей: парад делегаций спортсменов и флагов стран-участниц, вокальные и хореографические номера, а завершит все торжественное зажжение Огня Игр.Главная тема представления — "Путешествие в Арктическую вселенную". Главные герои окажутся в виртуальной реальности, где, взаимодействуя с искусственным интеллектом, раскроют духовные богатства региона. Церемония проходит на русском, якутском и эвенкийском языках с использованием инновационных технологий звука и света.Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят с 26 июня по 7 июля в Якутске. В них участвуют более 3 тыс. спортсменов из 26 стран Азии.Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд.Узбекистанская самбистка Вазира Нуруллаева стала первой чемпионкой Международных спортивных игр "Дети Азии" 2024 года. В финальной схватке в весовой категории до 41 кг она победила Шахнази Айбекову из Кыргызстана.В ходе соревнований разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором участвуют национальные сборные.Международные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. За свою историю соревнования объединили 15 тыс. юных спортсменов более чем из 40 стран Азии и Европы.

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