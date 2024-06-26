https://uz.sputniknews.ru/20240626/pochemu-uzbekistan-delaet-vybor-v-polzu-aes--44543330.html

Почему Узбекистан делает выбор в пользу АЭС

Почему Узбекистан делает выбор в пользу АЭС

Sputnik Узбекистан

В этом вопросе учтены все возможные факторы и обстоятельства: уменьшение углеродных выбросов, экономическая целесообразность, конкурентоспособность и высочайшая степень безопасности современных атомных электростанций

2024-06-26T18:30+0500

2024-06-26T18:30+0500

2024-06-26T18:30+0500

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Почему Узбекистан делает выбор в пользу АЭС? На этот вопрос в ходе видеомоста Астана – Москва – Ташкент, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, ответил советник директора Агентства "Узатом" Касым Тохтахунов.По его словам, развитие атомной энергетики позволит решить целый ряд задач, поставленных президентом в области энергоснабжения, снизить зависимость от углеводородов, будет способствовать стабильному обеспечению растущих потребностей населения и экономики в электроэнергии, а также даст толчок к развитию многих смежных отраслей экономики.В чем преимущество малых АЭС, насколько органично они впишутся в работу энергосистемы республики, учитывают ли при строительстве АЭС климатические условия?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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