https://uz.sputniknews.ru/20240626/razvitiye-atomnaya-energetika-sentralnaya-aziya-44532214.html

Видеомост: Как будет развиваться атомная энергетика в ЦА

Видеомост: Как будет развиваться атомная энергетика в ЦА

Sputnik Узбекистан

Эксперты из трех стран поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.

2024-06-26T11:01+0500

2024-06-26T11:01+0500

2024-06-26T11:47+0500

пресс-центр

sputnik

атомная энергетика

центральная азия

развитие

мнение эксперта

астана

москва

ташкент

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Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии рассмотрели участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными?Эксперты поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.Участники в Астане:В Москве: В Ташкенте:

центральная азия

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москва

ташкент

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