https://uz.sputniknews.ru/20240626/razvitiye-atomnaya-energetika-sentralnaya-aziya-44532214.html
Видеомост: Как будет развиваться атомная энергетика в ЦА
Видеомост: Как будет развиваться атомная энергетика в ЦА
Sputnik Узбекистан
Эксперты из трех стран поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.
2024-06-26T11:01+0500
2024-06-26T11:01+0500
2024-06-26T11:47+0500
пресс-центр
sputnik
атомная энергетика
центральная азия
развитие
мнение эксперта
астана
москва
ташкент
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Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии рассмотрели участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными?Эксперты поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.Участники в Астане:В Москве: В Ташкенте:
центральная азия
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атомная энергетика центральная азия развитие эксперты
атомная энергетика центральная азия развитие эксперты
Видеомост: Как будет развиваться атомная энергетика в ЦА
11:01 26.06.2024 (обновлено: 11:47 26.06.2024)
Эксперты из трех стран поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.
Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии рассмотрели участники видеомоста Астана – Москва – Ташкент в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
В Казахстане продолжаются публичные обсуждения строительства АЭС. Решение примут по итогам общенационального референдума, дату которого еще не объявляли. В Узбекистане в ходе недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о строительстве малой АЭС мощностью 330 МВт (помимо запланированной ранее АЭС большой мощности на 2,4 ГВт). Как это решение повлияет на выбор Казахстана? В чем преимущество малых АЭС перед традиционными?
Эксперты поделились своим видением развития сферы в центральноазиатском регионе.
генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин;
председатель Комитета по энергетической и атомной отрасли общественного совета Министерства энергетики Казахстана Еркебулан Кожмамбет.
главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
старший преподаватель Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Косим Тохтахунов.