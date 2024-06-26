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https://uz.sputniknews.ru/20240626/sergey-lavrov-primakovskiye-chteniya-zayavleniya-44538090.html
Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации
Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ сделал ряд заявлений на "Примаковских чтениях".
2024-06-26T15:21+0500
2024-06-26T15:29+0500
в мире
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глобализации, продвигаемой США, приходит конец, она уступает место региональному сотрудничеству, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на "Примаковских чтениях".По словам Лаврова, мир сейчас переживает период фрагментации, а упор переносится на региональное сотрудничество.Вместе с тем он напомнил, что стремление ряда стран в прошлом обеспечить военно-политическое доминирование заканчивалось для них трагично.Он добавил, что сегодня Россия вместе с единомышленниками выступает за завершение процесса деколонизации и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на "освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма".Что еще заявил глава российской дипломатииПо словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".Также Лавров указал, что ООН надо адаптировать к многополярности, но это сложно из-за господства там Запада.Глава МИД РФ добавил, что сегодняшний баланс сил и интересов отличается от того, который наблюдался 80 лет назад.О формате Россия - Индия - КитайОн обратил внимание на то, как применяют санкции против различных государств, чтобы не дать им возможности обогнать США в технологическом плане.Также Лавров констатировал, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.Лавров констатировал и крах репутации доллара.О ситуации на Ближнем ВостокеО конфликте на УкраинеКроме того, глава МИД РФ рассказал, что страны Евразии объединяют усилия для противостояния гегемонии США, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны "пытаются влезать в дела" Евразии: переносят в Азию инфраструктуру НАТО, проводят совместные учения, создают новые объединения.При этом он отметил, что Концепция евразийской безопасности не исключает участия Запада, если он опомнится и "переболеет своим величием"."Примаковские чтения" впервые прошли в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики.
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глава мид рф сергей лавров примаковские чтения заявления
глава мид рф сергей лавров примаковские чтения заявления

Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации

15:21 26.06.2024 (обновлено: 15:29 26.06.2024)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Глава МИД РФ сделал ряд заявлений на "Примаковских чтениях".
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глобализации, продвигаемой США, приходит конец, она уступает место региональному сотрудничеству, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на "Примаковских чтениях".
"Глобализация, которую выстраивали Соединенные Штаты и в которую все остальные поверили, включая и нашу страну на начальном этапе, разрушена. Все ее механизмы, постулаты, "священные коровы", на которых она зиждилась, принесены в жертву тому, чтобы нанести России поражение на поле боя", — отметил он.
По словам Лаврова, мир сейчас переживает период фрагментации, а упор переносится на региональное сотрудничество.
Вместе с тем он напомнил, что стремление ряда стран в прошлом обеспечить военно-политическое доминирование заканчивалось для них трагично.

"Если обратиться к <...> аспектам мировой истории, она, конечно же, учит тому, что стремление кого-либо из государств установить глобальную гегемонию, обеспечить себе безусловное военно-политическое доминирование неизменно оборачивалось трагическими последствиями для самого этого государства и его покровителей, не говоря уже о бедствиях и катастрофах всемирного масштаба как следствия гегемонистской политики", — отметил глава российской дипломатии.

Он добавил, что сегодня Россия вместе с единомышленниками выступает за завершение процесса деколонизации и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на "освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма".
Что еще заявил глава российской дипломатии
Элита США по-прежнему слепо верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы.
Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров.
Заявление США о необязательности выполнения некоторых резолюций СБООН аукнется им во многих случаях.
Стремление администрации Байдена нанести РФ "стратегическое поражение" заведомо провально.
РФ заинтересована только в одном: чтобы от западного направления не исходили угрозы нашей безопасности.
Россия открыта для диалога с Европой на основе признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ.
На данном этапе для нас абсолютный приоритет — пресечение любых угроз для безопасности РФ из Европы, где хозяйничают совсем не европейцы.
По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".
Также Лавров указал, что ООН надо адаптировать к многополярности, но это сложно из-за господства там Запада.
"Поскольку жизнь на месте не стоит, считаю, что нужно, конечно же, продолжать усилия по реформе ООН, по ее адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за многие годы Запад сумел подчинить себе практически весь секретариат организации", — сказал он.
Глава МИД РФ добавил, что сегодняшний баланс сил и интересов отличается от того, который наблюдался 80 лет назад.
"Поэтому реформа Совета безопасности, конечно же, назрела, и важно понимать, что единственный шаг в этой реформе должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки, Латинской Америки. Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", — отметил он.
О формате Россия - Индия - Китай
У Москвы есть планы снова собрать формат Россия – Индия – Китай.
"Она (тройка — ред.) не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть — собрать этот формат", — сообщил глава российского МИД.
Все выиграют, если "тройка" Россия, Индия и Китай вновь соберется, Запад же хочет размыть этот формат.
Санкции США не помешают РФ и Китаю выполнять все свои цели развития.
Он обратил внимание на то, как применяют санкции против различных государств, чтобы не дать им возможности обогнать США в технологическом плане.
Также Лавров констатировал, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.

"Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально", — добавил он.

Лавров констатировал и крах репутации доллара.
"Насчет дедолларизации говорилось уже столь много, я не хочу повторяться, но доллар свою репутацию уронил. И это, кстати, подметил в одном из своих недавних выступлений Дональд Трамп, который обвинил администрацию [действующего президента США Джо] Байдена в том, что она разрушила веру в то, на чем основано американское доминирование в мире. Очень показательно, очень откровенно", — отметил он.
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия надеется, что Израиль услышит мнение подавляющего большинства стран о Ситуации в Газе.
Считаю страшными слова Израиля, что в Газе нет гражданских лиц и что там все террористы с рождения.
Риск распространения насилия на Ливан существует, мировое сообщество должно осознать пагубность подхода Израиля к Ближневосточному конфликту.
О конфликте на Украине
Утверждения Запада, что с возвращением к границам 1991 года конфликт на Украине прекратится, смешны.
Запад пытается уговорить "некоторые арабские страны" принять у себя конференцию по Украине.
Запад в случае просто заморозки, а не урегулирования конфликта на Украине, даст нацистам лицензию на продолжение убийств русских в этой стране.
Участники будущих мирных конференций должны полностью учитывать Устав ООН.
Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что страны Евразии объединяют усилия для противостояния гегемонии США, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны "пытаются влезать в дела" Евразии: переносят в Азию инфраструктуру НАТО, проводят совместные учения, создают новые объединения.
При этом он отметил, что Концепция евразийской безопасности не исключает участия Запада, если он опомнится и "переболеет своим величием".
"Примаковские чтения" впервые прошли в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики.
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