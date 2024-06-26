https://uz.sputniknews.ru/20240626/sergey-lavrov-primakovskiye-chteniya-zayavleniya-44538090.html

Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации

Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ сделал ряд заявлений на "Примаковских чтениях".

2024-06-26T15:21+0500

2024-06-26T15:21+0500

2024-06-26T15:29+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глобализации, продвигаемой США, приходит конец, она уступает место региональному сотрудничеству, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на "Примаковских чтениях".По словам Лаврова, мир сейчас переживает период фрагментации, а упор переносится на региональное сотрудничество.Вместе с тем он напомнил, что стремление ряда стран в прошлом обеспечить военно-политическое доминирование заканчивалось для них трагично.Он добавил, что сегодня Россия вместе с единомышленниками выступает за завершение процесса деколонизации и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на "освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма".Что еще заявил глава российской дипломатииПо словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".Также Лавров указал, что ООН надо адаптировать к многополярности, но это сложно из-за господства там Запада.Глава МИД РФ добавил, что сегодняшний баланс сил и интересов отличается от того, который наблюдался 80 лет назад.О формате Россия - Индия - КитайОн обратил внимание на то, как применяют санкции против различных государств, чтобы не дать им возможности обогнать США в технологическом плане.Также Лавров констатировал, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.Лавров констатировал и крах репутации доллара.О ситуации на Ближнем ВостокеО конфликте на УкраинеКроме того, глава МИД РФ рассказал, что страны Евразии объединяют усилия для противостояния гегемонии США, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны "пытаются влезать в дела" Евразии: переносят в Азию инфраструктуру НАТО, проводят совместные учения, создают новые объединения.При этом он отметил, что Концепция евразийской безопасности не исключает участия Запада, если он опомнится и "переболеет своим величием"."Примаковские чтения" впервые прошли в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики.

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