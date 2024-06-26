Лавров рассказал, что приходит на смену глобализации
15:21 26.06.2024 (обновлено: 15:29 26.06.2024)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
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Глава МИД РФ сделал ряд заявлений на "Примаковских чтениях".
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Глобализации, продвигаемой США, приходит конец, она уступает место региональному сотрудничеству, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на "Примаковских чтениях".
"Глобализация, которую выстраивали Соединенные Штаты и в которую все остальные поверили, включая и нашу страну на начальном этапе, разрушена. Все ее механизмы, постулаты, "священные коровы", на которых она зиждилась, принесены в жертву тому, чтобы нанести России поражение на поле боя", — отметил он.
По словам Лаврова, мир сейчас переживает период фрагментации, а упор переносится на региональное сотрудничество.
Вместе с тем он напомнил, что стремление ряда стран в прошлом обеспечить военно-политическое доминирование заканчивалось для них трагично.
"Если обратиться к <...> аспектам мировой истории, она, конечно же, учит тому, что стремление кого-либо из государств установить глобальную гегемонию, обеспечить себе безусловное военно-политическое доминирование неизменно оборачивалось трагическими последствиями для самого этого государства и его покровителей, не говоря уже о бедствиях и катастрофах всемирного масштаба как следствия гегемонистской политики", — отметил глава российской дипломатии.
Он добавил, что сегодня Россия вместе с единомышленниками выступает за завершение процесса деколонизации и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на "освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма".
Что еще заявил глава российской дипломатии
Элита США по-прежнему слепо верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы.
Курс Вашингтона на удержание гегемонии в мире обречен на провал, хотя США, вероятно, останутся одним из мировых центров.
Заявление США о необязательности выполнения некоторых резолюций СБООН аукнется им во многих случаях.
Стремление администрации Байдена нанести РФ "стратегическое поражение" заведомо провально.
РФ заинтересована только в одном: чтобы от западного направления не исходили угрозы нашей безопасности.
Россия открыта для диалога с Европой на основе признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ.
На данном этапе для нас абсолютный приоритет — пресечение любых угроз для безопасности РФ из Европы, где хозяйничают совсем не европейцы.
По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".
Также Лавров указал, что ООН надо адаптировать к многополярности, но это сложно из-за господства там Запада.
"Поскольку жизнь на месте не стоит, считаю, что нужно, конечно же, продолжать усилия по реформе ООН, по ее адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за многие годы Запад сумел подчинить себе практически весь секретариат организации", — сказал он.
Глава МИД РФ добавил, что сегодняшний баланс сил и интересов отличается от того, который наблюдался 80 лет назад.
"Поэтому реформа Совета безопасности, конечно же, назрела, и важно понимать, что единственный шаг в этой реформе должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки, Латинской Америки. Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", — отметил он.
О формате Россия - Индия - Китай
У Москвы есть планы снова собрать формат Россия – Индия – Китай.
"Она (тройка — ред.) не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть — собрать этот формат", — сообщил глава российского МИД.
Все выиграют, если "тройка" Россия, Индия и Китай вновь соберется, Запад же хочет размыть этот формат.
Санкции США не помешают РФ и Китаю выполнять все свои цели развития.
Он обратил внимание на то, как применяют санкции против различных государств, чтобы не дать им возможности обогнать США в технологическом плане.
Также Лавров констатировал, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.
"Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально", — добавил он.
Лавров констатировал и крах репутации доллара.
"Насчет дедолларизации говорилось уже столь много, я не хочу повторяться, но доллар свою репутацию уронил. И это, кстати, подметил в одном из своих недавних выступлений Дональд Трамп, который обвинил администрацию [действующего президента США Джо] Байдена в том, что она разрушила веру в то, на чем основано американское доминирование в мире. Очень показательно, очень откровенно", — отметил он.
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия надеется, что Израиль услышит мнение подавляющего большинства стран о Ситуации в Газе.
Считаю страшными слова Израиля, что в Газе нет гражданских лиц и что там все террористы с рождения.
Риск распространения насилия на Ливан существует, мировое сообщество должно осознать пагубность подхода Израиля к Ближневосточному конфликту.
О конфликте на Украине
Утверждения Запада, что с возвращением к границам 1991 года конфликт на Украине прекратится, смешны.
Запад пытается уговорить "некоторые арабские страны" принять у себя конференцию по Украине.
Запад в случае просто заморозки, а не урегулирования конфликта на Украине, даст нацистам лицензию на продолжение убийств русских в этой стране.
Участники будущих мирных конференций должны полностью учитывать Устав ООН.
Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что страны Евразии объединяют усилия для противостояния гегемонии США, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны "пытаются влезать в дела" Евразии: переносят в Азию инфраструктуру НАТО, проводят совместные учения, создают новые объединения.
При этом он отметил, что Концепция евразийской безопасности не исключает участия Запада, если он опомнится и "переболеет своим величием".
"Примаковские чтения" впервые прошли в 2015 году. Форум приобрел статус авторитетной площадки для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики.