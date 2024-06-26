https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-initsiativnyy-byudjet-napravleniya-44537364.html

В Узбекистане расширяют направления инициативного бюджета

В Узбекистане расширяют направления инициативного бюджета

Sputnik Узбекистан

Начиная с 2025 года по всей республике отбор проектов по строительству и реконструкции детских садов будут осуществлять с учетом общественного мнения. На эти цели, в рамках соответствующей программы, планируют направить более 470 млрд сумов бюджетных средств.

2024-06-26T13:10+0500

2024-06-26T13:10+0500

2024-06-26T13:44+0500

узбекистан

бюджет

детские сады

граждане

инициатива

голосование

общество

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2024 – 2026 годах разработали согласно соответствующему постановлению президента. Всего на ее реализацию выделили 77 868 трлн сумов. В рамках данной программы в течение этих лет по всей стране планируется создать в дошкольных образовательных организациях 18 437 мест. При этом, как объяснили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе министерства экономики и финансов республики, начиная с августа 2024 года отбор 50% ДОО на 2025 год планируется проводить через портал "Открытый бюджет". Свои предложения, касающиеся улучшения условий обучения дошколят, сможет внести каждый желающий. Остальные 50% детсадов будут сформированы согласно порядку, установленному соответствующим постановлением Кабмина, уточнили специалисты Минэкономфина. При этом проголосовать через платформу инициативного бюджета узбекистанцы смогут по принципу "Один гражданин — один голос". В Минэкономфине объяснили, что это делается с целью предотвращения ситуаций, связанных с массовой покупкой SIM-карт для сбора голосов. "В рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры в 2025 году из средств, выделенных дошкольным образовательным организациям, направят 479,5 млрд сумов", — добавили в пресс-службе Минэкономфина.

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узбекистан инициативный бюджет направления строительство реконструкция детские сады