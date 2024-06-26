https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-initsiativnyy-byudjet-napravleniya-44537364.html
В Узбекистане расширяют направления инициативного бюджета
В Узбекистане расширяют направления инициативного бюджета
Sputnik Узбекистан
Начиная с 2025 года по всей республике отбор проектов по строительству и реконструкции детских садов будут осуществлять с учетом общественного мнения. На эти цели, в рамках соответствующей программы, планируют направить более 470 млрд сумов бюджетных средств.
2024-06-26T13:10+0500
2024-06-26T13:10+0500
2024-06-26T13:44+0500
узбекистан
бюджет
детские сады
граждане
инициатива
голосование
общество
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2024 – 2026 годах разработали согласно соответствующему постановлению президента. Всего на ее реализацию выделили 77 868 трлн сумов. В рамках данной программы в течение этих лет по всей стране планируется создать в дошкольных образовательных организациях 18 437 мест. При этом, как объяснили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе министерства экономики и финансов республики, начиная с августа 2024 года отбор 50% ДОО на 2025 год планируется проводить через портал "Открытый бюджет". Свои предложения, касающиеся улучшения условий обучения дошколят, сможет внести каждый желающий. Остальные 50% детсадов будут сформированы согласно порядку, установленному соответствующим постановлением Кабмина, уточнили специалисты Минэкономфина. При этом проголосовать через платформу инициативного бюджета узбекистанцы смогут по принципу "Один гражданин — один голос". В Минэкономфине объяснили, что это делается с целью предотвращения ситуаций, связанных с массовой покупкой SIM-карт для сбора голосов. "В рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры в 2025 году из средств, выделенных дошкольным образовательным организациям, направят 479,5 млрд сумов", — добавили в пресс-службе Минэкономфина.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан инициативный бюджет направления строительство реконструкция детские сады
узбекистан инициативный бюджет направления строительство реконструкция детские сады
В Узбекистане расширяют направления инициативного бюджета
13:10 26.06.2024 (обновлено: 13:44 26.06.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Начиная с 2025 года по всей республике отбор проектов по строительству и реконструкции детских садов будут осуществлять с учетом общественного мнения. На эти цели, в рамках соответствующей программы, планируют направить более 470 млрд сумов бюджетных средств.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2024 – 2026 годах разработали согласно соответствующему постановлению президента. Всего на ее реализацию выделили 77 868 трлн сумов.
В рамках данной программы в течение этих лет по всей стране планируется создать в дошкольных образовательных организациях 18 437 мест. При этом, как объяснили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе министерства экономики и финансов республики, начиная с августа 2024 года отбор 50% ДОО на 2025 год планируется проводить через портал "Открытый бюджет". Свои предложения, касающиеся улучшения условий обучения дошколят, сможет внести каждый желающий.
Остальные 50% детсадов будут сформированы согласно порядку, установленному соответствующим постановлением Кабмина, уточнили специалисты Минэкономфина.
"Инициативное бюджетирование позволит населению активно участвовать в процессе формирования проектов строительства и реконструкции дошкольных образовательных организаций в регионах. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов общественности, будут включены в проект Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в пределах средств, выделенных для каждого региона", — рассказали в пресс-службе Минэкономфина.
При этом проголосовать через платформу инициативного бюджета узбекистанцы смогут по принципу "Один гражданин — один голос". В Минэкономфине объяснили, что это делается с целью предотвращения ситуаций, связанных с массовой покупкой SIM-карт для сбора голосов.
"В рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры в 2025 году из средств, выделенных дошкольным образовательным организациям, направят 479,5 млрд сумов", — добавили в пресс-службе Минэкономфина.