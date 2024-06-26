https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-musor-razdelnyy-sbor-keshbek-44544312.html

Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора

Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора

Sputnik Узбекистан

Финансовая заинтересованность поможет сделать осознанную сортировку мусора привычной, а также решить целый ряд экологических проблем

2024-06-26T19:03+0500

2024-06-26T19:03+0500

2024-06-26T19:03+0500

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эксклюзив

мусор

сбор мусора

узбекистан

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Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора. Такой способ стимулирования внедрила одна из компаний по вывозу отходов.Первая современная станция сбора мусора появилась в махалле "Нурчи" в Ангрене. Здесь будут сортировать мусор трех видов: перерабатываемые твердые, пищевые и неперерабатываемые твердые бытовые отходы.За один пакет отсортированного мусора можно будет получить от 500 до 1,5 тыс. сумов.В случае успеха эксперимента такие станции появятся во всех регионах республики.Подробнее о том, как работает станция — в материале Sputnik Узбекистан.

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан раздельный сбор мусора экологические проблемы решение