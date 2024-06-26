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https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-musor-razdelnyy-sbor-keshbek-44544312.html
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора
Sputnik Узбекистан
Финансовая заинтересованность поможет сделать осознанную сортировку мусора привычной, а также решить целый ряд экологических проблем
2024-06-26T19:03+0500
2024-06-26T19:03+0500
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мусор
сбор мусора
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Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора. Такой способ стимулирования внедрила одна из компаний по вывозу отходов.Первая современная станция сбора мусора появилась в махалле "Нурчи" в Ангрене. Здесь будут сортировать мусор трех видов: перерабатываемые твердые, пищевые и неперерабатываемые твердые бытовые отходы.За один пакет отсортированного мусора можно будет получить от 500 до 1,5 тыс. сумов.В случае успеха эксперимента такие станции появятся во всех регионах республики.Подробнее о том, как работает станция — в материале Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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узбекистан раздельный сбор мусора экологические проблемы решение
узбекистан раздельный сбор мусора экологические проблемы решение

Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора

19:03 26.06.2024
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Финансовая заинтересованность поможет сделать осознанную сортировку мусора привычной, а также решить целый ряд экологических проблем.
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора. Такой способ стимулирования внедрила одна из компаний по вывозу отходов.
Первая современная станция сбора мусора появилась в махалле "Нурчи" в Ангрене. Здесь будут сортировать мусор трех видов: перерабатываемые твердые, пищевые и неперерабатываемые твердые бытовые отходы.
За один пакет отсортированного мусора можно будет получить от 500 до 1,5 тыс. сумов.
В случае успеха эксперимента такие станции появятся во всех регионах республики.
Подробнее о том, как работает станция — в материале Sputnik Узбекистан.
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