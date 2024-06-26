https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-musor-razdelnyy-sbor-keshbek-44544312.html
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора
Sputnik Узбекистан
Финансовая заинтересованность поможет сделать осознанную сортировку мусора привычной, а также решить целый ряд экологических проблем
2024-06-26T19:03+0500
2024-06-26T19:03+0500
2024-06-26T19:03+0500
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сбор мусора
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Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора. Такой способ стимулирования внедрила одна из компаний по вывозу отходов.Первая современная станция сбора мусора появилась в махалле "Нурчи" в Ангрене. Здесь будут сортировать мусор трех видов: перерабатываемые твердые, пищевые и неперерабатываемые твердые бытовые отходы.За один пакет отсортированного мусора можно будет получить от 500 до 1,5 тыс. сумов.В случае успеха эксперимента такие станции появятся во всех регионах республики.Подробнее о том, как работает станция — в материале Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан раздельный сбор мусора экологические проблемы решение
узбекистан раздельный сбор мусора экологические проблемы решение
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Финансовая заинтересованность поможет сделать осознанную сортировку мусора привычной, а также решить целый ряд экологических проблем.
Узбекистанцы смогут заработать на раздельном сборе мусора. Такой способ стимулирования внедрила одна из компаний по вывозу отходов.
Первая современная станция сбора мусора появилась в махалле "Нурчи" в Ангрене. Здесь будут сортировать мусор трех видов: перерабатываемые твердые, пищевые и неперерабатываемые твердые бытовые отходы.
За один пакет отсортированного мусора можно будет получить от 500 до 1,5 тыс. сумов.
В случае успеха эксперимента такие станции появятся во всех регионах республики.
Подробнее о том, как работает станция — в материале Sputnik Узбекистан.