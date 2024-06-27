https://uz.sputniknews.ru/20240627/eaeu-otnosheniya-uzbekistan-monogoliya-44557739.html

Какая роль отведена ЕАЭС в развитии отношений Монголии и Узбекистана

Какая роль отведена ЕАЭС в развитии отношений Монголии и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Монголия намерены наращивать сотрудничество и в ближайшие годы увеличить товарооборот в 5-10 раз. Как этому процессу поспособствует ЕАЭС – в материале Sputnik Узбекистан

2024-06-27T18:40+0500

2024-06-27T18:40+0500

2024-06-27T18:40+0500

узбекистан

монголия

отношения

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558854_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_e929b93e5e8be50824cc888236cdf6fb.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находился в Узбекистане с первым за все время двусторонних отношений государственным визитом. Главы двух стран провели переговоры на высшем уровне, обсудили вопросы расширения многопланового взаимодействия и наметили планы по углублению торгово-экономического сотрудничества.За последние пять лет объем внешней торговли между Узбекистаном и Монголией вырос в 7 раз – до $13,8 млн. Экспорт Узбекистана в Монголию вырос в 6,8 раза (до $10,2 млн), а импорт – в 6,9 раза ($3,61 млн). Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух договорились в ближайшие годы увеличить объем взаимной торговли еще в 5-10 раз – прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции. Для реализации данных планов стороны готовят к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также планируют взаимное упрощение условий доступа на рынки.Помимо прочего, прорабатывается вопрос открытия торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте. Страны также будут строить животноводческие комплексы в Каракалпакстане, Наманганской и других областях, начнут поставлять друг другу мясную и сельскохозяйственную продукцию.Для активизации связей между бизнес-сообществами двух стран будет создан Деловой совет, а также планируется организация регулярных совместных бизнес-форумов. Для поддержки проектов кооперации готовятся к принятию основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения.Президент Узбекистана также выступил с инициативой принятия среднесрочной программы промкооперации в области геологоразведки, освоения и переработки сырьевых ресурсов, с организацией подготовки кадров в этой сфере.Всего стороны подписали 14 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.В рамках госвизита президента Монголии в Узбекистан в Ташкенте открылось посольство Монголии. Свое представительство в Улан-Баторе теперь планирует открыть и Узбекистан.РУз также рассматривает возможность присоединения к многостороннему соглашению о создании Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, ранее инициированному Улан-Батором.Страны "сошьет" ЕАЭСУзбекистан и Монголия уже являются членами Шанхайской организации сотрудничества и наблюдателями при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что дает большой потенциал развитию партнерства по многим направлениям, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.Например, в ЕАЭС существует соглашение о создании зон свободной торговли, благодаря которому страны Союза и партнеры внешнего рынка внедряют удобные транспортно-логистические решения. Подобное соглашение (на тот момент временное) в 2019 году между ЕАЭС и позволило нарастить взаимный товарооборот в 2 раза — до $6,2 млрд в 2022 году.Как считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, несмотря на то, что обе страны сегодня не являются полноправными членами ЕАЭС, они все равно могут участвовать в реализации совместных проектов, ведь занимают важное геостратегическое положение между Россией и Китаем. Поэтому, по его словам, сотрудничество в рамках Союза позволит диверсифицировать экономические и политические связи этих государств.Александр Ильинский также отмечает, что для развития многостороннего сотрудничества в ЦА требуется сопряжение усилий Узбекистана, Монголии, Китая стран ЕАЭС в создании эффективных транспортных маршрутов. Для этого, по его словам, нужны гармонизация существующей нормативно-правовой базы, объемные инвестиции в инфраструктуру, а также упрощение таможенных процедур.Вопрос логистики также поднимался в рамках визита президента Монголии в Узбекистан. Лидеры поручили министрам транспорта подготовить предложения по снижению стоимости транспортировки грузов. Поскольку страны не имеют общей границы, важную роль в их логистике, считает политолог и независимый эксперт Бахтиёр Алимджанов, будут играть ЕАЭС и Китай.По его мнению, развитие торговли между двумя странами принесет пользу и другим.Выгоду развития узбекско-монгольского торгового сотрудничества в симбиозе с ЕАЭС и КНР отметил и директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Как объясняет Алексей Зубец, это могут быть самые разные проекты — добыча и обработка сырья, производство различной продукции на базе того сырья, которое добывается в Монголии, Узбекистане, других странах евразийского пространства, а также многое другое.

узбекистан

монголия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Мария Красовская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg

Мария Красовская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мария Красовская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558008_0:0:901:900_100x100_80_0_0_9e9124b0936ae7ed23b39157bd3b281a.jpg

еаэс развитие отношения монголия узбекистан