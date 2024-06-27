https://uz.sputniknews.ru/20240627/kyrgyzstan-prava-migrantov-eaeu-sng-peresmotr-44553022.html
Кыргызстан предложил странам СНГ и ЕАЭС пересмотреть ряд положений о правах мигрантов
Кыргызстан предложил странам СНГ и ЕАЭС пересмотреть ряд положений о правах мигрантов
Sputnik Узбекистан
Они касаются, в частности, поводов для запрета въезда иностранных граждан на территорию РФ
2024-06-27T14:36+0500
2024-06-27T14:36+0500
2024-06-27T14:48+0500
кыргызстан
еаэс
мигранты
трудовые мигранты
россия
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Кыргызская сторона предложила странам-участницам СНГ и Евразийского экономического союза пересмотреть ряд существующих в них нормативных актов, касающихся правового положения трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена КР Джамилю Джаманбаеву.В частности, по ее словам, уполномоченным органам России предлагается пересмотреть пункты законодательства в части нарушений, из-за которых иностранным гражданам, в том числе из государств-членов ЕАЭС, могут запретить въезд на территорию РФ.По словам Джаманбаевой, поводами для запрета иногда становятся незначительные нарушения мигрантами правил дорожного движения. Помимо этого, полагает она, необходимо обеспечить бесплатным медобслуживанием не только самих мигрантов в стране пребывания, но и членов их семей.Как отметила Джаманбаева, также нужно решить вопрос о пенсионных взносах, поскольку многие кыргызстанцы (более 11% граждан) трудятся за пределами страны (в основном в странах ЕАЭС) и страховые взносы выплачивают по месту работы, а для кыргызской стороны — это большая проблема.Омбудсмен Кыргызстана предложила в соответствии с ранее достигнутыми двусторонними и международными договоренностям активизировать работу по "взаимному признанию водительских удостоверений и правил их обмена без сдачи экзамена"."Помимо этого, считаем целесообразным расширить информирование мигрантов об особенностях законодательства стран пребывания, в том числе с помощью современных технологий", — заключила Джаманбаева.
россия
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MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан снг еаэс права мигранты рф
кыргызстан снг еаэс права мигранты рф
Кыргызстан предложил странам СНГ и ЕАЭС пересмотреть ряд положений о правах мигрантов
14:36 27.06.2024 (обновлено: 14:48 27.06.2024)
Они касаются, в частности, поводов для запрета въезда иностранных граждан на территорию РФ.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Кыргызская сторона предложила странам-участницам СНГ и Евразийского экономического союза пересмотреть ряд существующих в них нормативных актов, касающихся правового положения трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена КР Джамилю Джаманбаеву.
"Проведенный анализ прав мигрантов показывает основные сложности, с которыми они сталкиваются. В связи с чем мы разработали ряд рекомендаций, которые помогут улучшить их положение", — заявила она на заседании Комитета по правам человека СНГ в Санкт-Петербурге.
В частности, по ее словам, уполномоченным органам России предлагается пересмотреть пункты законодательства в части нарушений, из-за которых иностранным гражданам, в том числе из государств-членов ЕАЭС, могут запретить въезд на территорию РФ.
По словам Джаманбаевой, поводами для запрета иногда становятся незначительные нарушения мигрантами правил дорожного движения. Помимо этого, полагает она, необходимо обеспечить бесплатным медобслуживанием не только самих мигрантов в стране пребывания, но и членов их семей.
Как отметила Джаманбаева, также нужно решить вопрос о пенсионных взносах, поскольку многие кыргызстанцы (более 11% граждан) трудятся за пределами страны (в основном в странах ЕАЭС) и страховые взносы выплачивают по месту работы, а для кыргызской стороны — это большая проблема.
Омбудсмен Кыргызстана предложила в соответствии с ранее достигнутыми двусторонними и международными договоренностям активизировать работу по "взаимному признанию водительских удостоверений и правил их обмена без сдачи экзамена".
"Помимо этого, считаем целесообразным расширить информирование мигрантов об особенностях законодательства стран пребывания, в том числе с помощью современных технологий", — заключила Джаманбаева.