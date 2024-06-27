https://uz.sputniknews.ru/20240627/kyrgyzstan-prava-migrantov-eaeu-sng-peresmotr-44553022.html

Кыргызстан предложил странам СНГ и ЕАЭС пересмотреть ряд положений о правах мигрантов

Кыргызстан предложил странам СНГ и ЕАЭС пересмотреть ряд положений о правах мигрантов

Sputnik Узбекистан

Они касаются, в частности, поводов для запрета въезда иностранных граждан на территорию РФ

2024-06-27T14:36+0500

2024-06-27T14:36+0500

2024-06-27T14:48+0500

кыргызстан

еаэс

мигранты

трудовые мигранты

россия

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Кыргызская сторона предложила странам-участницам СНГ и Евразийского экономического союза пересмотреть ряд существующих в них нормативных актов, касающихся правового положения трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена КР Джамилю Джаманбаеву.В частности, по ее словам, уполномоченным органам России предлагается пересмотреть пункты законодательства в части нарушений, из-за которых иностранным гражданам, в том числе из государств-членов ЕАЭС, могут запретить въезд на территорию РФ.По словам Джаманбаевой, поводами для запрета иногда становятся незначительные нарушения мигрантами правил дорожного движения. Помимо этого, полагает она, необходимо обеспечить бесплатным медобслуживанием не только самих мигрантов в стране пребывания, но и членов их семей.Как отметила Джаманбаева, также нужно решить вопрос о пенсионных взносах, поскольку многие кыргызстанцы (более 11% граждан) трудятся за пределами страны (в основном в странах ЕАЭС) и страховые взносы выплачивают по месту работы, а для кыргызской стороны — это большая проблема.Омбудсмен Кыргызстана предложила в соответствии с ранее достигнутыми двусторонними и международными договоренностям активизировать работу по "взаимному признанию водительских удостоверений и правил их обмена без сдачи экзамена"."Помимо этого, считаем целесообразным расширить информирование мигрантов об особенностях законодательства стран пребывания, в том числе с помощью современных технологий", — заключила Джаманбаева.

россия

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