Глава Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом — подробности
11:32 27.06.2024 (обновлено: 16:45 27.06.2024)
© Хокимият Навоийской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
© Хокимият Навоийской области
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Программа пребывания Рустама Минниханова включает посещение ряда предприятий в Навоийской области и переговоры о реализации совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Узбекистане. Основная цель визита — обсуждение и реализация совместных проектов, способствующих экономическому развитию и культурному обмену между Узбекистаном и Татарстаном.
Накануне высокий гость прибыл в международный аэропорт Навои, где его встретили хоким Навоийской области Нормат Турсунов, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов и другие официальные лица.
© Хокимият Навоийской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
© Хокимият Навоийской области
В сопровождении хокима области глава Татарстана посетил мавзолей Касым-шейха в Карманинском районе.
© Хокимият Навоийской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
© Хокимият Навоийской области
Следующим адресом стал Навоийский машиностроительный завод — один из лидеров в республике по производству локализованной и импортозамещающей продукции. Минниханов ознакомился с работой предприятия, ему рассказали об особенностях производственного процесса, ассортименте и качестве выпускаемой здесь продукции.
Кроме того, Раис Татарстана побывал на предприятии по производству горно-шахтного оборудования для горных работ и оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Gidro Stanko Servis".
© Хокимият Навоийской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
© Хокимият Навоийской области
Здесь оказывают комплекс услуг по пусконаладке, монтажу и техническому обслуживанию станочного оборудования, ремонту грузового автотранспорта, горной техники и шахтного оборудования, гидравлических систем любой сложности, гидравлических насосов и гидромоторов.
Интерес гостя также вызвал единственный в Центральной Азии завод по производству пероксида водорода ООО "Uzbekistan Hydrogen Peroxide".
© Хокимият Навоийской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
© Хокимият Навоийской области
Все производственные процессы здесь полностью организованы на основе индийских технологий. В год предприятие выпускает 28 тыс. тонн пероксида водорода. Ранее для внутренних потребностей республике приходилось импортировать 15 тыс. тонн пероксида водорода. Теперь 50% годовой мощности завода полностью покрывает эту потребность, остальную часть экспортируют в Россию, Казахстан и Беларусь.
Пероксид водорода широко применяют в медицине, текстильной промышленности, в целлюлозно-бумажной и горно-добывающей отраслях, на предприятиях аэрации сточных вод, переработки пищевой продукции и отходов.
Кроме того, Минниханов ознакомился с деятельностью химического кластера, посетив предприятие "Навоиазот". Здесь производят около половины всей химической продукции Узбекистана — аммиачную селитру, сульфат аммония, цианистый натрий, азотную и соляную кислоты, двуокись углерода, метанол ректификат. Основные потребители продукции — предприятия сельского хозяйства.
Также раис Татарстана обсудил с руководством области совместные проекты. Одним из ключевых направлений сотрудничества является проект "КИП-Мастер", реализуемый в Навои.
Рустам Минниханов выразил готовность Татарстана способствовать углублению взаимодействия между Россией и Узбекистаном, подчеркнув значимость экономических связей.
Напомним, что в марте текущего года Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Сурхандарьинской области РУз.
Для справки: по итогам 2023 года товарооборот между двумя республиками вырос на 27%, составил $370 млн. В Ташкенте с 1992 года действует представительство Татарстана, а Казани работает Генеральное консульство Узбекистана.