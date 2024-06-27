https://uz.sputniknews.ru/20240627/minnixanov-navoiyskaya-oblast-vizit-44549559.html

Глава Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом — подробности

Глава Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом — подробности

Sputnik Узбекистан

Программа пребывания Рустама Минниханова включает посещение ряда предприятий в Навойской области и переговоры о реализации совместных проектов

2024-06-27T11:32+0500

2024-06-27T11:32+0500

2024-06-27T16:45+0500

политика

экономика

узбекистан

татарстан

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

рустам минниханов

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Узбекистане. Основная цель визита — обсуждение и реализация совместных проектов, способствующих экономическому развитию и культурному обмену между Узбекистаном и Татарстаном. Накануне высокий гость прибыл в международный аэропорт Навои, где его встретили хоким Навоийской области Нормат Турсунов, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов и другие официальные лица.В сопровождении хокима области глава Татарстана посетил мавзолей Касым-шейха в Карманинском районе. Следующим адресом стал Навоийский машиностроительный завод — один из лидеров в республике по производству локализованной и импортозамещающей продукции. Минниханов ознакомился с работой предприятия, ему рассказали об особенностях производственного процесса, ассортименте и качестве выпускаемой здесь продукции. Кроме того, Раис Татарстана побывал на предприятии по производству горно-шахтного оборудования для горных работ и оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Gidro Stanko Servis". Здесь оказывают комплекс услуг по пусконаладке, монтажу и техническому обслуживанию станочного оборудования, ремонту грузового автотранспорта, горной техники и шахтного оборудования, гидравлических систем любой сложности, гидравлических насосов и гидромоторов. Интерес гостя также вызвал единственный в Центральной Азии завод по производству пероксида водорода ООО "Uzbekistan Hydrogen Peroxide". Все производственные процессы здесь полностью организованы на основе индийских технологий. В год предприятие выпускает 28 тыс. тонн пероксида водорода. Ранее для внутренних потребностей республике приходилось импортировать 15 тыс. тонн пероксида водорода. Теперь 50% годовой мощности завода полностью покрывает эту потребность, остальную часть экспортируют в Россию, Казахстан и Беларусь. Пероксид водорода широко применяют в медицине, текстильной промышленности, в целлюлозно-бумажной и горно-добывающей отраслях, на предприятиях аэрации сточных вод, переработки пищевой продукции и отходов. Кроме того, Минниханов ознакомился с деятельностью химического кластера, посетив предприятие "Навоиазот". Здесь производят около половины всей химической продукции Узбекистана — аммиачную селитру, сульфат аммония, цианистый натрий, азотную и соляную кислоты, двуокись углерода, метанол ректификат. Основные потребители продукции — предприятия сельского хозяйства.Также раис Татарстана обсудил с руководством области совместные проекты. Одним из ключевых направлений сотрудничества является проект "КИП-Мастер", реализуемый в Навои.Рустам Минниханов выразил готовность Татарстана способствовать углублению взаимодействия между Россией и Узбекистаном, подчеркнув значимость экономических связей.Напомним, что в марте текущего года Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Сурхандарьинской области РУз. Для справки: по итогам 2023 года товарооборот между двумя республиками вырос на 27%, составил $370 млн. В Ташкенте с 1992 года действует представительство Татарстана, а Казани работает Генеральное консульство Узбекистана.

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рустам минниханов рабочий визит навоийская область