https://uz.sputniknews.ru/20240627/uzbekistan-vystavka-kitay-yevraziya-uchastiye-44562123.html

Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"

Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"

Sputnik Узбекистан

Республика впервые участвует в данной международной выставке с отдельным стендом "Сделано в Узбекистане"

2024-06-27T17:39+0500

2024-06-27T17:39+0500

2024-06-27T17:39+0500

экономика

туризм

узбекистан

китай

абдулла арипов

выставка

китай

евразия

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан представляет свой туристический потенциал на 8-й международной выставке "Китай-Евразия" в Урумчи, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии. Республика участвует со стендом под названием "Сделано в Узбекистане". Для ознакомления гостей и участников с выставки с туристическими возможностями республики Комитет по туризму подготовил презентацию. В качестве почетных гостей в открытии выставки участвовали премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана, вице-премьеры Таджикистана, Казахстана, а также представители более 40 иностранных правительств. Премьер РУз Абдулла Арипов выступил с речью, а также провел переговоры с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синьцзюем. Кроме того, в рамках визита делегации Узбекистана в Урумчи состоялись двусторонние встречи с представителями Китайской государственной строительно-инжиниринговой корпорации, Shina Energy International Group и других компаний.

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