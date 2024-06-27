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https://uz.sputniknews.ru/20240627/uzbekistan-vystavka-kitay-yevraziya-uchastiye-44562123.html
Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"
Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"
Sputnik Узбекистан
Республика впервые участвует в данной международной выставке с отдельным стендом "Сделано в Узбекистане"
2024-06-27T17:39+0500
2024-06-27T17:39+0500
экономика
туризм
узбекистан
китай
абдулла арипов
выставка
китай
евразия
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан представляет свой туристический потенциал на 8-й международной выставке "Китай-Евразия" в Урумчи, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии. Республика участвует со стендом под названием "Сделано в Узбекистане". Для ознакомления гостей и участников с выставки с туристическими возможностями республики Комитет по туризму подготовил презентацию. В качестве почетных гостей в открытии выставки участвовали премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана, вице-премьеры Таджикистана, Казахстана, а также представители более 40 иностранных правительств. Премьер РУз Абдулла Арипов выступил с речью, а также провел переговоры с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синьцзюем. Кроме того, в рамках визита делегации Узбекистана в Урумчи состоялись двусторонние встречи с представителями Китайской государственной строительно-инжиниринговой корпорации, Shina Energy International Group и других компаний.
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узбекистан выставка китай евразия
узбекистан выставка китай евразия

Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"

17:39 27.06.2024
© Правительство республики УзбекистанТуристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
Туристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2024
© Правительство республики Узбекистан
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Республика впервые участвует в данной международной выставке с отдельным стендом "Сделано в Узбекистане".
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан представляет свой туристический потенциал на 8-й международной выставке "Китай-Евразия" в Урумчи, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.
Республика участвует со стендом под названием "Сделано в Узбекистане".
"Узбекистан впервые участвует в этой выставке с отдельным стендом, приехали более 200 предпринимателей", — подчеркнул председатель ТПП РУз Даврон Вахабов.
Для ознакомления гостей и участников с выставки с туристическими возможностями республики Комитет по туризму подготовил презентацию.

"В презентации широко пропагандируются наши ремесленные продукты, гастротуризм, медицинский туризм, агротуризм, экстремальный горный туризм, а также исторические места и возможности сафари-туризма, которые важны для привлечения китайского туристического рынка", — рассказали в пресс-службе Комитета.

В качестве почетных гостей в открытии выставки участвовали премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана, вице-премьеры Таджикистана, Казахстана, а также представители более 40 иностранных правительств.
© Правительство республики УзбекистанТуристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
Туристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2024
Туристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
© Правительство республики Узбекистан
Премьер РУз Абдулла Арипов выступил с речью, а также провел переговоры с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синьцзюем.
Кроме того, в рамках визита делегации Узбекистана в Урумчи состоялись двусторонние встречи с представителями Китайской государственной строительно-инжиниринговой корпорации, Shina Energy International Group и других компаний.
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