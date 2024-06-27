Туристические возможности Узбекистана представлены на ЭКСПО "Китай – Евразия"
© Правительство республики УзбекистанТуристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
© Правительство республики Узбекистан
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Республика впервые участвует в данной международной выставке с отдельным стендом "Сделано в Узбекистане".
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан представляет свой туристический потенциал на 8-й международной выставке "Китай-Евразия" в Урумчи, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.
Республика участвует со стендом под названием "Сделано в Узбекистане".
"Узбекистан впервые участвует в этой выставке с отдельным стендом, приехали более 200 предпринимателей", — подчеркнул председатель ТПП РУз Даврон Вахабов.
Для ознакомления гостей и участников с выставки с туристическими возможностями республики Комитет по туризму подготовил презентацию.
"В презентации широко пропагандируются наши ремесленные продукты, гастротуризм, медицинский туризм, агротуризм, экстремальный горный туризм, а также исторические места и возможности сафари-туризма, которые важны для привлечения китайского туристического рынка", — рассказали в пресс-службе Комитета.
В качестве почетных гостей в открытии выставки участвовали премьер-министры Узбекистана, Кыргызстана, вице-премьеры Таджикистана, Казахстана, а также представители более 40 иностранных правительств.
© Правительство республики УзбекистанТуристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
Туристические возможности Узбекистана представлены на Китайско-Евразийской выставке
© Правительство республики Узбекистан
Премьер РУз Абдулла Арипов выступил с речью, а также провел переговоры с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синьцзюем.
Кроме того, в рамках визита делегации Узбекистана в Урумчи состоялись двусторонние встречи с представителями Китайской государственной строительно-инжиниринговой корпорации, Shina Energy International Group и других компаний.