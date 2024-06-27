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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
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ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина
Sputnik Узбекистан
Украинская армия создает создают видимость полномасштабной работы на передовой
2024-06-27T16:38+0500
2024-06-27T16:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Тем самым, по словам Марочко, украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", — предположил военный эксперт.
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всу контратаки имитация харьков
всу контратаки имитация харьков

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина

16:38 27.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоенные инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов от войск ВСУ в зоне СВО
Военные инженеры группировки войск Центр продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов от войск ВСУ в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Украинская армия создает видимость полномасштабной работы на передовой.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", — рассказал он.

Тем самым, по словам Марочко, украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.
При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах.
"Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", — предположил военный эксперт.
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