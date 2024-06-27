https://uz.sputniknews.ru/20240627/vsu-kontrataki-imitatsiya-44552478.html
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина
Sputnik Узбекистан
Украинская армия создает создают видимость полномасштабной работы на передовой
2024-06-27T16:38+0500
2024-06-27T16:38+0500
2024-06-27T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Тем самым, по словам Марочко, украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", — предположил военный эксперт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
всу контратаки имитация харьков
всу контратаки имитация харьков
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина
Украинская армия создает видимость полномасштабной работы на передовой.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщает РИА Новости
со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
"В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", — рассказал он.
Тем самым, по словам Марочко, украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.
При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах.
"Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", — предположил военный эксперт.