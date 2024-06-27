https://uz.sputniknews.ru/20240627/vsu-kontrataki-imitatsiya-44552478.html

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта —причина

Sputnik Узбекистан

Украинская армия создает создают видимость полномасштабной работы на передовой

2024-06-27T16:38+0500

2024-06-27T16:38+0500

2024-06-27T16:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

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вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Тем самым, по словам Марочко, украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", — предположил военный эксперт.

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