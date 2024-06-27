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Стало известно, когда уладят вопросы вступления Узбекистана в ЕАБР

Стало известно, когда уладят вопросы вступления Узбекистана в ЕАБР

Sputnik Узбекистан

Глава ЕАБР: Республика получит 10% в капитале Евразийского банка развития.

2024-06-27T15:37+0500

2024-06-27T15:37+0500

2024-06-27T15:53+0500

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еаэс

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Юридические вопросы вступления Узбекистана в ЕАБР будут улажены до конца года, страна получит примерно 10% в капитале банка, сообщил глава банка развития Николай Подгузов в ходе ежегодного собрания банка в Алматы. Желание видеть в своем составе Узбекистан, а также Китай в ЕАБР выражали еще в 2018 году. В то время пост председателя правления банка занимал Андрей Бельянинов, по словам которого начало кредитной работы в республике было бы выгодно всем участникам. В 2021 году ЕАБР представил доклад о перспективах и потенциальных эффектах интеграции Узбекистана и ЕАЭС. По мнению авторов доклада, экономическая и институциональная поддержка в рамках интеграции со странами-членами ЕАЭС может послужить стимулом и драйвером комплексного развития Узбекистана. Как отмечали аналитики банка, республика сможет привлечь из ЕАЭС до $1,5 млрд инфраструктурных инвестиций ежегодно, нарастить экспорт и приток денежных переводов от мигрантов. Также председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что совокупный объем инвестиций ЕАБР до 2026 года составит почти $11 млрд. Согласно концепции банка, в новом стратегическом периоде ЕАБР сделает акцент на усилении своей роли как банка развития в странах присутствия и сфокусируется на "взращивании" и реализации инвестпроектов с ярко выраженным интеграционным эффектом. В этом направлении банк будет финансировать в первую очередь те из них, которые создают длящиеся межстрановые производственные кооперационные цепочки, мультипликативные межстрановые и трансграничные эффекты и инфраструктурные проекты. Примерами приоритетных направлений работы в данной сфере станут проекты в области сквозной транспортной инфраструктуры и логистики, водно-энергетического комплекса и цифровой инфраструктуры. Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

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