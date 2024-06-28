https://uz.sputniknews.ru/20240628/alyans-logisticheskiye-sentry-gruzoperevozchiki-otg-44570797.html

Под эгидой ОТГ создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков

Под эгидой ОТГ создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков

Sputnik Узбекистан

Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ

2024-06-28T13:05+0500

2024-06-28T13:05+0500

2024-06-28T13:48+0500

отг

организация тюркских государств

ташкент

узбекистан

грузоперевозки

логистические центры

транспорт

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Под эгидой Организации тюркских государств создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В Ташкенте подписали учредительные документы международной ННО "Альянс логистических центров и грузоперевозчиков" под эгидой ОТГ, назначили Генсека Альянса — представителя частного сектора Узбекистана Аскара Кадырова и членов Секретариата. Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ. Организация объединит юридических и физических лиц, занимающихся логистикой и грузоперевозками, инжиниринговыми работами и консультационными услугами в данной сфере. Участникам встречи рассказали о задачах Альянса: расширении эффективного сотрудничества между крупными логистическими центрами, грузоперевозчиками, терминалами, морскими и сухопутными портами в тюркских странах, увеличении транспортно-логистического потенциала всего региона за счет внедрения инновационных решений. Также речь шла о роли Альянса в процессе экономического роста стран-членов ОТГ. Напомним, что членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан. Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

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