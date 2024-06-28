https://uz.sputniknews.ru/20240628/alyans-logisticheskiye-sentry-gruzoperevozchiki-otg-44570797.html
Под эгидой ОТГ создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков
Под эгидой ОТГ создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков
Sputnik Узбекистан
Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ
2024-06-28T13:05+0500
2024-06-28T13:05+0500
2024-06-28T13:48+0500
отг
организация тюркских государств
ташкент
узбекистан
грузоперевозки
логистические центры
транспорт
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Под эгидой Организации тюркских государств создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В Ташкенте подписали учредительные документы международной ННО "Альянс логистических центров и грузоперевозчиков" под эгидой ОТГ, назначили Генсека Альянса — представителя частного сектора Узбекистана Аскара Кадырова и членов Секретариата. Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ. Организация объединит юридических и физических лиц, занимающихся логистикой и грузоперевозками, инжиниринговыми работами и консультационными услугами в данной сфере. Участникам встречи рассказали о задачах Альянса: расширении эффективного сотрудничества между крупными логистическими центрами, грузоперевозчиками, терминалами, морскими и сухопутными портами в тюркских странах, увеличении транспортно-логистического потенциала всего региона за счет внедрения инновационных решений. Также речь шла о роли Альянса в процессе экономического роста стран-членов ОТГ. Напомним, что членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан. Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
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грузоперевозки логистика страны отг
грузоперевозки логистика страны отг
Под эгидой ОТГ создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков
13:05 28.06.2024 (обновлено: 13:48 28.06.2024)
Эксклюзив
Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Под эгидой Организации тюркских государств создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте подписали учредительные документы международной ННО "Альянс логистических центров и грузоперевозчиков" под эгидой ОТГ, назначили Генсека Альянса — представителя частного сектора Узбекистана Аскара Кадырова и членов Секретариата.
Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ.
Организация объединит юридических и физических лиц, занимающихся логистикой и грузоперевозками, инжиниринговыми работами и консультационными услугами в данной сфере.
Участникам встречи рассказали о задачах Альянса: расширении эффективного сотрудничества между крупными логистическими центрами, грузоперевозчиками, терминалами, морскими и сухопутными портами в тюркских странах, увеличении транспортно-логистического потенциала всего региона за счет внедрения инновационных решений.
Также речь шла о роли Альянса в процессе экономического роста стран-членов ОТГ.
Напомним, что членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан. Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.