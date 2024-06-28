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LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
Sputnik Узбекистан
Участники дебатов будут говорить по очереди, первым из кандидатов выступит Дональд Трамп, за ним - Джо Байден. В этом году дебаты проводятся до выдвижения кандидатов партиями.
2024-06-28T06:00+0500
2024-06-28T06:00+0500
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Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп проводят первые предвыборные дебаты. Организатором нынешнего раунда выступает телеканал CNN, само мероприятие проходит в Атланте, штат Джорджия. Дебаты должны продлиться 90 минут, а сами участники говорят по очереди: пока выступает один, микрофон другого будет выключен. В прошлом из-за работающих микрофонов участники постоянно перебивали друг друга и ведущих.Во время предвыборной гонки в этом году дебаты проводятся до того, как кандидаты будут выдвинуты своими партиями. Главными вопросами дебатов, как передает РИА Новости со слов американских экспертов, должны стать внутренние проблемы — экономика и миграция.Согласно опросу Rasmussen Report, избиратели считают, что дебаты выиграет Трамп — в этом убеждены 47% респондентов, 37% — верят в победу Байдена.
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трамп байден выборы дебаты
трамп байден выборы дебаты
LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
06:00 28.06.2024 (обновлено: 09:06 28.06.2024)
Участники дебатов будут говорить по очереди, первым из кандидатов выступит Дональд Трамп, за ним — Джо Байден. В этом году дебаты проводятся до выдвижения кандидатов партиями.
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп проводят первые предвыборные дебаты.
Организатором нынешнего раунда выступает телеканал CNN, само мероприятие проходит в Атланте, штат Джорджия. Дебаты должны продлиться 90 минут, а сами участники говорят по очереди: пока выступает один, микрофон другого будет выключен. В прошлом из-за работающих микрофонов участники постоянно перебивали друг друга и ведущих.
Во время предвыборной гонки в этом году дебаты проводятся до того, как кандидаты будут выдвинуты своими партиями.
Главными вопросами дебатов, как передает РИА Новости
со слов американских экспертов, должны стать внутренние проблемы — экономика и миграция.
Согласно опросу Rasmussen Report, избиратели считают, что дебаты выиграет Трамп — в этом убеждены 47% респондентов, 37% — верят в победу Байдена.