https://uz.sputniknews.ru/20240628/uzbekistan-bortsy-medali-cha-iordaniya-44576347.html
Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии
Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В первый день турнира с участием спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Иордании, разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе
2024-06-28T17:20+0500
2024-06-28T17:20+0500
2024-06-28T17:32+0500
спорт
чемпионат азии
иордания
греко-римская борьба
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Члены сборной Узбекистана по спортивной борьбе завоевали три медали на Чемпионате Азии U-23 в столице в Иордании Аммане, сообщает пресс-служба НОК. В первый день стартовавшего накануне турнира разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе. Золото: Серебро:
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узбекистан медали молодежный ча иордания
узбекистан медали молодежный ча иордания
Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии
17:20 28.06.2024 (обновлено: 17:32 28.06.2024)
В первый день турнира с участием спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Иордании, разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik
. Члены сборной Узбекистана по спортивной борьбе завоевали три медали на Чемпионате Азии U-23 в столице в Иордании Аммане, сообщает
пресс-служба НОК.
В первый день стартовавшего накануне турнира разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе.
"Примечательно, что в рамках этого дня нашим представителям удалось записать в актив делегации 2 золотые и 1 серебряную медали", — говорится в сообщении.
-77 кг: Дониёрхон Накибов;
-82 кг: Мухаммадкадыр Расулов.