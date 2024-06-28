https://uz.sputniknews.ru/20240628/uzbekistan-bortsy-medali-cha-iordaniya-44576347.html

Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии

Узбекские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

В первый день турнира с участием спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Иордании, разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе

2024-06-28T17:20+0500

2024-06-28T17:20+0500

2024-06-28T17:32+0500

спорт

чемпионат азии

иордания

греко-римская борьба

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Члены сборной Узбекистана по спортивной борьбе завоевали три медали на Чемпионате Азии U-23 в столице в Иордании Аммане, сообщает пресс-служба НОК. В первый день стартовавшего накануне турнира разыграли 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе. Золото: Серебро:

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