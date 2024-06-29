https://uz.sputniknews.ru/20240629/mirziyoyev-pozdravleniye-gurbanguly-berdymuxamedov-den-rojdeniya-44586465.html

Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана пожелал Национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья, благополучия и больших успехов

2024-06-29T12:23+0500

2024-06-29T12:23+0500

2024-06-29T12:23+0500

узбекистан

туркменистан

день рождения

поздравление

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел сегодня телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, тепло пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Туркменистана.В ходе разговора подчеркнули историческую роль Национального лидера в становлении и динамичном развитии современного Туркменистана, повышении авторитета страны на международной арене, укреплении узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.С особым удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве. Растет товарооборот, создается приграничная торговая зона, реализуются важные совместные экономические и гуманитарные программы.Лидеры двух стран отметили важность проработки в ходе предстоящего заседания совместной Межправительственной комиссии новых проектов кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, развития межрегионального и культурного обмена.Также рассмотрели актуальные аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии.

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мирзиёев день рождения гурбангулы бердымухамедов президент узбекистан пожелание национальный лидер туркменистан народ здоровье благополучие успех