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https://uz.sputniknews.ru/20240629/mirziyoyev-pozdravleniye-gurbanguly-berdymuxamedov-den-rojdeniya-44586465.html
Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана пожелал Национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья, благополучия и больших успехов
2024-06-29T12:23+0500
2024-06-29T12:23+0500
узбекистан
туркменистан
день рождения
поздравление
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел сегодня телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, тепло пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Туркменистана.В ходе разговора подчеркнули историческую роль Национального лидера в становлении и динамичном развитии современного Туркменистана, повышении авторитета страны на международной арене, укреплении узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.С особым удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве. Растет товарооборот, создается приграничная торговая зона, реализуются важные совместные экономические и гуманитарные программы.Лидеры двух стран отметили важность проработки в ходе предстоящего заседания совместной Межправительственной комиссии новых проектов кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, развития межрегионального и культурного обмена.Также рассмотрели актуальные аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии.
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мирзиёев день рождения гурбангулы бердымухамедов президент узбекистан пожелание национальный лидер туркменистан народ здоровье благополучие успех
мирзиёев день рождения гурбангулы бердымухамедов президент узбекистан пожелание национальный лидер туркменистан народ здоровье благополучие успех

Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

12:23 29.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана пожелал Национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел сегодня телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава Узбекистана сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, тепло пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Туркменистана.
В ходе разговора подчеркнули историческую роль Национального лидера в становлении и динамичном развитии современного Туркменистана, повышении авторитета страны на международной арене, укреплении узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
С особым удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве. Растет товарооборот, создается приграничная торговая зона, реализуются важные совместные экономические и гуманитарные программы.
Лидеры двух стран отметили важность проработки в ходе предстоящего заседания совместной Межправительственной комиссии новых проектов кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, развития межрегионального и культурного обмена.
Также рассмотрели актуальные аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии.
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