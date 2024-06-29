https://uz.sputniknews.ru/20240629/svov-germaniya-deystviya-rossiya-nebo-ukraina-44591374.html
СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной
СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной
Sputnik Узбекистан
По словам немецкого журналиста, Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов
2024-06-29T16:20+0500
2024-06-29T16:20+0500
2024-06-29T16:20+0500
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украина
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке, сообщает РИА Новости.Он также подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.
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германия испуг действия россия небо украина слова немецкий журналист россия свобода полет разведка дрон
германия испуг действия россия небо украина слова немецкий журналист россия свобода полет разведка дрон
СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной
По словам немецкого журналиста, Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО.
Об этом на своей странице в соцсети X
написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке, сообщает РИА Новости
.
"Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил журналист.
Он также подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.