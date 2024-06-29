https://uz.sputniknews.ru/20240629/svov-germaniya-deystviya-rossiya-nebo-ukraina-44591374.html

СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной

СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной

Sputnik Узбекистан

По словам немецкого журналиста, Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов

2024-06-29T16:20+0500

2024-06-29T16:20+0500

2024-06-29T16:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

пво

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке, сообщает РИА Новости.Он также подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.

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