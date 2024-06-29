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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240629/svov-germaniya-deystviya-rossiya-nebo-ukraina-44591374.html
СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной
СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной
Sputnik Узбекистан
По словам немецкого журналиста, Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов
2024-06-29T16:20+0500
2024-06-29T16:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
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беспилотник
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке, сообщает РИА Новости.Он также подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.
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германия испуг действия россия небо украина слова немецкий журналист россия свобода полет разведка дрон
германия испуг действия россия небо украина слова немецкий журналист россия свобода полет разведка дрон

СВО: в Германии испугались действий России в небе над Украиной

16:20 29.06.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области. Архивное фото
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
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По словам немецкого журналиста, Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО.
Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке, сообщает РИА Новости.

"Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил журналист.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.
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