Лучший плов и шахматы: как в Узбекистане проходит Глобальный фестиваль молодежи
© SputnikВ Узбекистане проходит Глобальный фестиваль молодежи
© Sputnik
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Фестиваль объединил множество событий, в том числе Саммит безграничных возможностей, образовательный форум, шахматный турнир, научная конференция, модный показ и другие.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В эти дни в Узбекистане одновременно в пяти городах - Самарканде, Бухаре, Джизаке, Хорезме и Ташкенте - проходит Глобальный фестиваль молодежи.
Для участия в нем приехали более 700 молодых людей из 92 стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие включает в себя 15 проектов.
Например, в Самарканде прошел гастрономический фестиваль. Посетители смогли отведать национальные блюда от лучших поваров города.
Как рассказала нашему корреспонденту гостья с Камчатки, именно здесь она попробовала лучший плов в своей жизни.
"Перед поездкой в Узбекистан составила список дел, которые хотела бы выполнить здесь. Первым пунктом значился плов. У вас он очень вкусный", - делится своими впечатлениями Программный директор Всероссийского молодежного центра "Экосистема" Екатерина Емец.
Еще одно событие фестиваля - "Саммит безграничных возможностей". Его участники – порядка 100 молодых людей. Они рассказали о том, как в их странах обстоят дела с получением образования людей вне зависимости от их здоровья, культурно-этнических, интеллектуальных или иных особенностей.
К примеру, в Узбекистане в ближайшие годы планируют достичь инклюзивности минимум 51% школ. Схожие меры определены и для высших учебных заведений страны.
Этот фестиваль запомнится многим, в том числе появлением на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand сада молодежи исламского мира.
© SputnikНа территории туристического комплекса Silk Road Samarkand появился сад молодежи исламского мира
На территории туристического комплекса Silk Road Samarkand появился сад молодежи исламского мира
© Sputnik
В посадке саженцев приняли участие представители 30 стран, каждый из которых высадил по одному декоративному дереву.
Тренды современной политики обсудили в ходе Саммита молодых дипломатов, прошедшего в рамках фестиваля. Также провели интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?".
"Большинство проблем были связаны с экологией," — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан студент из Самарканда Богдан Шилов.
В образовательном форуме в Самарканде приняли участие около 10 российских вузов. Мероприятие собрало свыше 320 представителей министерств со всего мира.
Участники обсудили вопросы сотрудничества вузов, искали решения актуальных проблем. О развитии инженерного образования в РФ рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Людмила Панкова.
"Мы находимся в периоде построения новой национальной системы. Цель выступления – показать, что это транслируется и для всех стран. Мы открыты и готовы к взаимодействию. С некоторыми вузами Узбекистана сотрудничаем уже более 40 лет", - рассказала она.
В свою очередь, начальник центра по работе с СНГ НИЯУ МИФИ Валерия Будко рассказала об использовании ИИ в ядерной науке, а также отметила заинтересованность в талантливой молодежи Узбекистана.
"В вашей стране у нас функционирует свой филиал - Ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И поэтому мы заинтересованы в талантливой молодежи, которая, к примеру, участвует в работе фестиваля в качестве волонтеров. Мы планируем вступить в более плотное общение с молодежью Узбекистана и всего СНГ", - рассказала Валерия Будко.
Между тем, 35 шахматистов, среди которых 15 иностранцев, встретились в Ташкенте на турнире по шахматам среди молодежи стран СНГ, организованного в рамках Глобального млодежного фестиваля. Он прошел во Дворце творчества молодежи.
Обсудила молодежь и вопросы изменения климата - конференция ООН в рамках Глобального фестиваля молодежи, посвященная этой теме, прошла в Ташкенте.
Участие в ней приняли 120 представителей различных стран и организаций, в том числе директор представительства АБР в Узбекистане.
Молодые люди особое внимание уделили принятию и запуску программы "Me First Pledge". Она предлагает уменьшение углеродного следа через поощрение личной ответственности и активных действий.
Среди участников - представитель Всероссийского общественного движения Никита Суворов.
Роль молодежной политики и научно обоснованной работы с молодежью многократно возрастает в связи со сложной ситуацией в мире. Об этом на международной научно-практической конференции "Роль научных исследований в реализации государственной молодежной политики в странах СНГ" в Ташкенте рассказал Халмурат Рашидов - заместитель директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполкома СНГ.
Мероприятие также прошло в рамках Глобального фестиваля молодежи.
В числе мероприятий этого фестиваля также был показ национальных костюмов, прошедший в Галерее изобразительных искусств Узбекистана.
Свои работы показали работы более 200 молодых дизайнеров. Гостям представили коллекцию нарядов из адраса, шелка и хлопка. Они сочетают в себе традиционные элементы и современные тенденции мира моды.
Глобальный фестиваль молодежи проходит в Узбекистане впервые. Церемония его открытия прошла в Самарканде. В амфитеатре историко-этнографического центра "Вечный город" показали красочную шоу-программу.
Торжественную церемонию открыли флагами 92 стран-участниц, в том числе флагом России.
В рамках фестиваля выступают спикеры из таких сфер как образование, IT, искусство, бизнес, медиа, спорт. Он продлится до 30 июня.