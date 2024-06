https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-globalnyy-festival-molodej-44582769.html

Лучший плов и шахматы: как в Узбекистане проходит Глобальный фестиваль молодежи

Фестиваль объединил множество событий, в том числе саммит безграничных возможностей, образовательный форум, шахматный турнир, науная конференция, модный показ и другие.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В эти дни в Узбекистане одновременно в пяти городах - Самарканде, Бухаре, Джизаке, Хорезме и Ташкенте - проходит Глобальный фестиваль молодежи.Для участия в нем приехали более 700 молодых людей из 92 стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие включает в себя 15 проектов.Например, в Самарканде прошел гастрономический фестиваль. Посетители смогли отведать национальные блюда от лучших поваров города.Как рассказала нашему корреспонденту гостья с Камчатки, именно здесь она попробовала лучший плов в своей жизни.Еще одно событие фестиваля - "Саммит безграничных возможностей". Его участники – порядка 100 молодых людей. Они рассказали о том, как в их странах обстоят дела с получением образования людей вне зависимости от их здоровья, культурно-этнических, интеллектуальных или иных особенностей. К примеру, в Узбекистане в ближайшие годы планируют достичь инклюзивности минимум 51% школ. Схожие меры определены и для высших учебных заведений страны. Этот фестиваль запомнится многим, в том числе появлением на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand сада молодежи исламского мира.В посадке саженцев приняли участие представители 30 стран, каждый из которых высадил по одному декоративному дереву.Тренды современной политики обсудили в ходе Саммита молодых дипломатов, прошедшего в рамках фестиваля. Также провели интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?". В образовательном форуме в Самарканде приняли участие около 10 российских вузов. Мероприятие собрало свыше 320 представителей министерств со всего мира. Участники обсудили вопросы сотрудничества вузов, искали решения актуальных проблем. О развитии инженерного образования в РФ рассказала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Людмила Панкова. В свою очередь, начальник центра по работе с СНГ НИЯУ МИФИ Валерия Будко рассказала об использовании ИИ в ядерной науке, а также отметила заинтересованность в талантливой молодежи Узбекистана. Между тем, 35 шахматистов, среди которых 15 иностранцев, встретились в Ташкенте на турнире по шахматам среди молодежи стран СНГ, организованного в рамках Глобального млодежного фестиваля. Он прошел во Дворце творчества молодежи.Обсудила молодежь и вопросы изменения климата - конференция ООН в рамках Глобального фестиваля молодежи, посвященная этой теме, прошла в Ташкенте. Участие в ней приняли 120 представителей различных стран и организаций, в том числе директор представительства АБР в Узбекистане. Молодые люди особое внимание уделили принятию и запуску программы "Me First Pledge". Она предлагает уменьшение углеродного следа через поощрение личной ответственности и активных действий. Среди участников - представитель Всероссийского общественного движения Никита Суворов.Роль молодежной политики и научно обоснованной работы с молодежью многократно возрастает в связи со сложной ситуацией в мире. Об этом на международной научно-практической конференции "Роль научных исследований в реализации государственной молодежной политики в странах СНГ" в Ташкенте рассказал Халмурат Рашидов - заместитель директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполкома СНГ. Мероприятие также прошло в рамках Глобального фестиваля молодежи.В числе мероприятий этого фестиваля также был показ национальных костюмов, прошедший в Галерее изобразительных искусств Узбекистана.Свои работы показали работы более 200 молодых дизайнеров. Гостям представили коллекцию нарядов из адраса, шелка и хлопка. Они сочетают в себе традиционные элементы и современные тенденции мира моды.Глобальный фестиваль молодежи проходит в Узбекистане впервые. Церемония его открытия прошла в Самарканде. В амфитеатре историко-этнографического центра "Вечный город" показали красочную шоу-программу. Торжественную церемонию открыли флагами 92 стран-участниц, в том числе флагом России.В рамках фестиваля выступают спикеры из таких сфер как образование, IT, искусство, бизнес, медиа, спорт. Он продлится до 30 июня.

