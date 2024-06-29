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https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-zabeg-yangi-nafas-foto-44590004.html
В Узбекистане прошел массовый забег – фото
В Узбекистане прошел массовый забег – фото
Sputnik Узбекистан
Соревнования по бегу провели в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях
2024-06-29T15:31+0500
2024-06-29T15:31+0500
узбекистан
забег
спорт
ташкент
соревнования
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В 16 городах Узбекистана прошел массовый забег "BYD Yangi nafas", приуроченный к Международному Олимпийскому дню, Дню защиты детей и Дню молодежи, сообщает НОК.В церемонии открытия забега приняли участие секретарь Совета безопасности при президенте РУз, председатель Федерации триатлона Узбекистана Виктор Махмудов, министр развития спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.Ташкентские бегуны собрались в парке "Янги Узбекистон". Около 5 тыс. участников от 7 до 70 лет соревновались в забеге на 3 км.
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узбекистан массовый забег соревнования бег хорезмская область бухарская самаркандская ферганская андижанская наманганская ташкентская область
узбекистан массовый забег соревнования бег хорезмская область бухарская самаркандская ферганская андижанская наманганская ташкентская область

В Узбекистане прошел массовый забег – фото

15:31 29.06.2024
© НОК УзбекистанаВ Узбекистане прошел массовый забег
В Узбекистане прошел массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
© НОК Узбекистана
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Соревнования по бегу провели в частности в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В 16 городах Узбекистана прошел массовый забег "BYD Yangi nafas", приуроченный к Международному Олимпийскому дню, Дню защиты детей и Дню молодежи, сообщает НОК.
В церемонии открытия забега приняли участие секретарь Совета безопасности при президенте РУз, председатель Федерации триатлона Узбекистана Виктор Махмудов, министр развития спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.
© НОК УзбекистанаМинистр развития спорта РУз Адхам Икрамов
В Узбекистане прошел массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Министр развития спорта РУз Адхам Икрамов
© НОК Узбекистана
Ташкентские бегуны собрались в парке "Янги Узбекистон".
Около 5 тыс. участников от 7 до 70 лет соревновались в забеге на 3 км.
© МинСпортаМассовый забег в Узбекистане
Массовый забег в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Массовый забег в Узбекистане
© МинСпорта
© МинСпортаМассовый забег в Узбекистане
Массовый забег в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
Массовый забег в Узбекистане
© МинСпорта
© НОК УзбекистанаВ Узбекистане прошел массовый забег
В Узбекистане прошел массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
В Узбекистане прошел массовый забег
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаВ Узбекистане прошел массовый забег
В Узбекистане прошел массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2024
В Узбекистане прошел массовый забег
© НОК Узбекистана
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