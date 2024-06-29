https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-zabeg-yangi-nafas-foto-44590004.html

В Узбекистане прошел массовый забег – фото

В Узбекистане прошел массовый забег – фото

Sputnik Узбекистан

Соревнования по бегу провели в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях

2024-06-29T15:31+0500

2024-06-29T15:31+0500

2024-06-29T15:31+0500

узбекистан

забег

спорт

ташкент

соревнования

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В 16 городах Узбекистана прошел массовый забег "BYD Yangi nafas", приуроченный к Международному Олимпийскому дню, Дню защиты детей и Дню молодежи, сообщает НОК.В церемонии открытия забега приняли участие секретарь Совета безопасности при президенте РУз, председатель Федерации триатлона Узбекистана Виктор Махмудов, министр развития спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.Ташкентские бегуны собрались в парке "Янги Узбекистон". Около 5 тыс. участников от 7 до 70 лет соревновались в забеге на 3 км.

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