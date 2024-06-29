https://uz.sputniknews.ru/20240629/uzbekistan-zabeg-yangi-nafas-foto-44590004.html
В Узбекистане прошел массовый забег – фото
В Узбекистане прошел массовый забег – фото
Sputnik Узбекистан
Соревнования по бегу провели в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях
2024-06-29T15:31+0500
2024-06-29T15:31+0500
2024-06-29T15:31+0500
узбекистан
забег
спорт
ташкент
соревнования
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1d/44590153_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bfd2ea3983df0714a478b8048fc2309d.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В 16 городах Узбекистана прошел массовый забег "BYD Yangi nafas", приуроченный к Международному Олимпийскому дню, Дню защиты детей и Дню молодежи, сообщает НОК.В церемонии открытия забега приняли участие секретарь Совета безопасности при президенте РУз, председатель Федерации триатлона Узбекистана Виктор Махмудов, министр развития спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.Ташкентские бегуны собрались в парке "Янги Узбекистон". Около 5 тыс. участников от 7 до 70 лет соревновались в забеге на 3 км.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1d/44590153_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff597820222a6d91a2780ad9cbc837d3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан массовый забег соревнования бег хорезмская область бухарская самаркандская ферганская андижанская наманганская ташкентская область
узбекистан массовый забег соревнования бег хорезмская область бухарская самаркандская ферганская андижанская наманганская ташкентская область
В Узбекистане прошел массовый забег – фото
Соревнования по бегу провели в частности в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
В 16 городах Узбекистана прошел массовый забег "BYD Yangi nafas", приуроченный к Международному Олимпийскому дню, Дню защиты детей и Дню молодежи, сообщает НОК
.
В церемонии открытия забега приняли участие секретарь Совета безопасности при президенте РУз, председатель Федерации триатлона Узбекистана Виктор Махмудов, министр развития спорта Адхам Икрамов, генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.
Ташкентские бегуны собрались в парке "Янги Узбекистон".
Около 5 тыс. участников от 7 до 70 лет соревновались в забеге на 3 км.