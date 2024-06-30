https://uz.sputniknews.ru/20240630/antoniu-guterrish-posetit-uzbekistan-44595718.html

Антониу Гутерриш посетит Узбекистан – повестка дня

Антониу Гутерриш посетит Узбекистан – повестка дня

Sputnik Узбекистан

В рамках визита высокий гость в Ташкенте примет участие в переговорах на высшем уровне. Также генсек ООН посетит индустриальные и социальные объекты, и проведет двусторонние встречи.

2024-06-30T10:45+0500

2024-06-30T10:45+0500

2024-06-30T10:45+0500

узбекистан

оон

генеральный секретарь

антониу гуттереш

визит

общество

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. По приглашению президента Шавката Мирзиёева 30 июня – 1 июля состоится официальный визит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Программой пребывания высокого гостя в городе Ташкенте предусматривается проведение переговоров на высшем уровне.В повестку дня включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального взаимодействия.В ходе визита Генеральный секретарь ООН также посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия.

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