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Антониу Гутерриш посетит Узбекистан – повестка дня
Антониу Гутерриш посетит Узбекистан – повестка дня
Sputnik Узбекистан
В рамках визита высокий гость в Ташкенте примет участие в переговорах на высшем уровне. Также генсек ООН посетит индустриальные и социальные объекты, и проведет двусторонние встречи.
2024-06-30T10:45+0500
2024-06-30T10:45+0500
2024-06-30T10:45+0500
узбекистан
оон
генеральный секретарь
антониу гуттереш
визит
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. По приглашению президента Шавката Мирзиёева 30 июня – 1 июля состоится официальный визит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Программой пребывания высокого гостя в городе Ташкенте предусматривается проведение переговоров на высшем уровне.В повестку дня включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального взаимодействия.В ходе визита Генеральный секретарь ООН также посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия.
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оон генсек гуттериш визит узбекистан переговоры встречи
оон генсек гуттериш визит узбекистан переговоры встречи
Антониу Гутерриш посетит Узбекистан – повестка дня
В рамках визита высокий гость в Ташкенте примет участие в переговорах на высшем уровне. Также генсек ООН посетит индустриальные и социальные объекты, и проведет двусторонние встречи.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
По приглашению президента Шавката Мирзиёева 30 июня – 1 июля состоится официальный визит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Программой пребывания высокого гостя в городе Ташкенте предусматривается проведение переговоров на высшем уровне.
В повестку дня включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального взаимодействия.
“Особое внимание будет уделено поддержке мер по достижению Целей устойчивого развития в нашей стране”, – говорится в сообщении.
В ходе визита Генеральный секретарь ООН также посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия.