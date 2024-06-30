https://uz.sputniknews.ru/20240630/baydena-xotyat-otstranit-prezidentskie-vybory-44598925.html

Байдена хотят насильно отстранить от президентских выборов – СМИ

Байдена хотят насильно отстранить от президентских выборов – СМИ

Sputnik Узбекистан

NYT пишет, что спонсоры Демократической партии, членом которой является действующий президент Джо Байден, хотят отстранить его участия в выборах против воли после провального выступления во время дебатов с соперником.

2024-06-30T12:38+0500

2024-06-30T12:38+0500

2024-06-30T12:50+0500

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джо байден

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Спонсоры Демократической партии США после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом глубоко встревожены и теперь обсуждают возможность исключить главу Белого дома против его воли из списка кандидатов в президенты, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.Один из собеседников издания заявил о начале обсуждения с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить Байдена против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.По информации газеты, некоторые доноры надеются, что действующий президент сможет "прозреть" и добровольно отказаться от участия в выборах. Другие предлагают пообщаться с первой леди Джилл Байден, чтобы та убедила мужа выйти из предвыборной гонки.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

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