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https://uz.sputniknews.ru/20240630/baydena-xotyat-otstranit-prezidentskie-vybory-44598925.html
Байдена хотят насильно отстранить от президентских выборов – СМИ
Байдена хотят насильно отстранить от президентских выборов – СМИ
Sputnik Узбекистан
NYT пишет, что спонсоры Демократической партии, членом которой является действующий президент Джо Байден, хотят отстранить его участия в выборах против воли после провального выступления во время дебатов с соперником.
2024-06-30T12:38+0500
2024-06-30T12:50+0500
сша
выборы президента
в мире
дональд трамп
джо байден
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Спонсоры Демократической партии США после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом глубоко встревожены и теперь обсуждают возможность исключить главу Белого дома против его воли из списка кандидатов в президенты, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.Один из собеседников издания заявил о начале обсуждения с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить Байдена против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.По информации газеты, некоторые доноры надеются, что действующий президент сможет "прозреть" и добровольно отказаться от участия в выборах. Другие предлагают пообщаться с первой леди Джилл Байден, чтобы та убедила мужа выйти из предвыборной гонки.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
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джа байден дональд трамп выборы президент белый дом республиканцы
джа байден дональд трамп выборы президент белый дом республиканцы

Байдена хотят насильно отстранить от президентских выборов – СМИ

12:38 30.06.2024 (обновлено: 12:50 30.06.2024)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Овальном кабинете Белого дома, 13 ноября 2023 года, в Вашингтоне.
Президент Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Овальном кабинете Белого дома, 13 ноября 2023 года, в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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NYT пишет, что спонсоры Демократической партии, членом которой является действующий президент Джо Байден, хотят отстранить его участия в выборах против воли после провального выступления во время дебатов с соперником.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Спонсоры Демократической партии США после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом глубоко встревожены и теперь обсуждают возможность исключить главу Белого дома против его воли из списка кандидатов в президенты, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
"Постоянно нервничающие доноры Демократической партии в пятницу (день, когда прошли предвыборные дебаты в США/ – Прим. Ред.) оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки",— говорится в статье.
Один из собеседников издания заявил о начале обсуждения с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить Байдена против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.
По информации газеты, некоторые доноры надеются, что действующий президент сможет "прозреть" и добровольно отказаться от участия в выборах. Другие предлагают пообщаться с первой леди Джилл Байден, чтобы та убедила мужа выйти из предвыборной гонки.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
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