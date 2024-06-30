https://uz.sputniknews.ru/20240630/putin-preduprejdaet-zapad-posledstviya-otpravki-voysk-ukraina-44601226.html

Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину – СМИ

Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину – СМИ

Sputnik Узбекистан

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России рассказал, чем странам-членам НАТО грозит поддержка Киева и отправка туда иностранных солдат.

2024-06-30T15:08+0500

2024-06-30T15:08+0500

2024-06-30T15:08+0500

россия

сша

узбекистан

москва

украина

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

владимир путин

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44286666_0:0:3324:1870_1920x0_80_0_0_e3122d11bb715b546a7616a92b2363f1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет РИА Новости со сслылкой на издание The National Interest.Гилтнер также подчеркивает, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины.В мае российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

россия

узбекистан

москва

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша россия путин президент рф поддержка украина иностранный контингент