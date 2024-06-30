https://uz.sputniknews.ru/20240630/putin-preduprejdaet-zapad-posledstviya-otpravki-voysk-ukraina-44601226.html
Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину – СМИ
Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину – СМИ
Sputnik Узбекистан
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России рассказал, чем странам-членам НАТО грозит поддержка Киева и отправка туда иностранных солдат.
2024-06-30T15:08+0500
2024-06-30T15:08+0500
2024-06-30T15:08+0500
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ежегодное послание президента рф федеральному собранию
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет РИА Новости со сслылкой на издание The National Interest.Гилтнер также подчеркивает, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату. По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины.В мае российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
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сша россия путин президент рф поддержка украина иностранный контингент
сша россия путин президент рф поддержка украина иностранный контингент
Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину – СМИ
В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России рассказал, чем странам-членам НАТО грозит поддержка Киева и отправка туда иностранных солдат.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины и отправки туда иностранного контингента, пишет РИА Новости
со сслылкой на издание The National Interest.
"В ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предупредил страны-члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — отметил обозреватель Бенджамин Гилтнер.
Гилтнер также подчеркивает, что отсутствие понимания возможной эскалации может привести к ужасному результату.
По этой причине он призвал американских политиков и аналитиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов и не вестись на предложения о переходе всех красных линий Москвы в вопросе поддержки Украины.
"При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки", — заключил эксперт.
В мае российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.