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Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана и отметил ее высокие достижения на международной арене. Каждый год 30 июня в стране отмечается День молодежи.
2024-06-30T18:53+0500
2024-06-30T19:10+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
поздравление
молодежь
день молодежи
общество
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Юноши и девушки, достойные почетного названия "Новая молодежь Узбекистана", – наше бесценное богатство, наш золотой фонд. Об этом президент республики Шавкат Мирзиёев заявил в праздничном поздравлении по случаю Дня молодежи.Глава государства отметил, что за последние годы в стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью.Она дает возможность через молодежных лидеров – представителей президента в махаллях – на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.По словам главы государства, благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций "махаллинской семерки" 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет.Он также упомянул, что впервые в истории страны олимпийская сборная команда Узбекистана завоевала путевку на Олимпиаду на состоявшемся в Катаре Кубке Азии по футболу.Президент отметил, что в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также страна была включена ООН в10-ку стран мира по образцовой реализации “Молодежной стратегии – 2030”. В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году город Ташкент стал первой молодежной столицей СНГ.Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей!”,– добавил глава республики.
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шавкат мирзиёев молодежь поздравление день молодежи
шавкат мирзиёев молодежь поздравление день молодежи

Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана

18:53 30.06.2024 (обновлено: 19:10 30.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в нашей стране с официальным визитом.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в нашей стране с официальным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент поздравил молодежь Узбекистана и отметил ее высокие достижения на международной арене. Каждый год 30 июня в стране отмечается День молодежи.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Юноши и девушки, достойные почетного названия "Новая молодежь Узбекистана", – наше бесценное богатство, наш золотой фонд. Об этом президент республики Шавкат Мирзиёев заявил в праздничном поздравлении по случаю Дня молодежи.
Глава государства отметил, что за последние годы в стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью.
Она дает возможность через молодежных лидеров – представителей президента в махаллях – на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.
“Наши юноши и девушки в своей жизни ощущают реальные результаты масштабной работы, проводимой на основе "Молодежной тетради" и платформы "Баланс молодежи",– подчеркнул президент.
По словам главы государства, благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций "махаллинской семерки" 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет.
“Всех нас, безусловно, радует, что молодежь эффективно использует создаваемые возможности и добивается больших успехов в разных сферах. На престижных международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике и информатике только в прошедшем учебном году 55 наших школьников завоевали 8 золотых, 15 серебряных, 32 бронзовые медали, в авторитетных международных конкурсах в сфере культуры и искусства 383 – были удостоены Гран-при, 1 359 – заняли 1 место”, – отметил глава государства.
Он также упомянул, что впервые в истории страны олимпийская сборная команда Узбекистана завоевала путевку на Олимпиаду на состоявшемся в Катаре Кубке Азии по футболу.
"Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодежь! Эти юноши и девушки – достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд"– сказал Мирзиёев.
Президент отметил, что в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также страна была включена ООН в10-ку стран мира по образцовой реализации “Молодежной стратегии – 2030”. В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году город Ташкент стал первой молодежной столицей СНГ.
“Впервые проходящий в нашей стране в эти дни Всемирный фестиваль молодежи является еще одним ярким подтверждением высокого признания Узбекистана. В этом форуме принимают участие свыше 700 юношей и девушек из 92 стран, руководители и ответственные лица более 20 авторитетных международных организаций, министерств и ведомств зарубежных государств. Самое важное – наша молодежь обретает все больше друзей и партнеров во всем мире, расширяются ее возможности в получении знаний и профессий, участии в глобальном диалоге и сотрудничестве”,– отметил президент.
Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей!”,– добавил глава республики.
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