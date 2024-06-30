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Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана

Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев поздравил молодежь Узбекистана и отметил ее высокие достижения на международной арене. Каждый год 30 июня в стране отмечается День молодежи.

2024-06-30T18:53+0500

2024-06-30T18:53+0500

2024-06-30T19:10+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

поздравление

молодежь

день молодежи

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Юноши и девушки, достойные почетного названия "Новая молодежь Узбекистана", – наше бесценное богатство, наш золотой фонд. Об этом президент республики Шавкат Мирзиёев заявил в праздничном поздравлении по случаю Дня молодежи.Глава государства отметил, что за последние годы в стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью.Она дает возможность через молодежных лидеров – представителей президента в махаллях – на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.По словам главы государства, благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций "махаллинской семерки" 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет.Он также упомянул, что впервые в истории страны олимпийская сборная команда Узбекистана завоевала путевку на Олимпиаду на состоявшемся в Катаре Кубке Азии по футболу.Президент отметил, что в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также страна была включена ООН в10-ку стран мира по образцовой реализации “Молодежной стратегии – 2030”. В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году город Ташкент стал первой молодежной столицей СНГ.Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей!”,– добавил глава республики.

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