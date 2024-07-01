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Как будет развиваться цифровая инфраструктура агропрома ЕАЭС
Как будет развиваться цифровая инфраструктура агропрома ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Представители ЕЭК призвали объединить усилия госорганов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве Союза
2024-07-01T10:50+0500
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агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Для обмена опытом по внедрению цифровых технологий в процессы производства и реализации сельхозпродукции в ЕАЭС, а также связанную с ними логистику состоялся круглый стол "Развитие цифровой инфраструктуры как фактор продовольственной обеспеченности Союза", сообщает пресс-служба ЕЭК. К диалогу пригласили представителей Департаментов ЕЭК, уполномоченных органов власти, бизнес-сообщества, национальных компаний и предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций, научных, общественных и деловых организаций государств ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы состояния складской инфраструктуры, создания евразийской сети оптово-распределительных центров, обеспечения доступности цифровых решений и меры цифровой поддержки для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе для малых форм хозяйствования. В свою очередь директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков рассказал, что в работе с партнерами по торговым соглашениям большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики. Речь шла о необходимости объединить усилия государственных органов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
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агопром еаэс цифровая инфраструктура развитие
агопром еаэс цифровая инфраструктура развитие

Как будет развиваться цифровая инфраструктура агропрома ЕАЭС

10:50 01.07.2024 (обновлено: 12:16 01.07.2024)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Представители ЕЭК призвали объединить усилия госорганов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве Союза.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Для обмена опытом по внедрению цифровых технологий в процессы производства и реализации сельхозпродукции в ЕАЭС, а также связанную с ними логистику состоялся круглый стол "Развитие цифровой инфраструктуры как фактор продовольственной обеспеченности Союза", сообщает пресс-служба ЕЭК.
К диалогу пригласили представителей Департаментов ЕЭК, уполномоченных органов власти, бизнес-сообщества, национальных компаний и предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций, научных, общественных и деловых организаций государств ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы состояния складской инфраструктуры, создания евразийской сети оптово-распределительных центров, обеспечения доступности цифровых решений и меры цифровой поддержки для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе для малых форм хозяйствования.
"Несмотря на высокий уровень самообеспеченности государств-членов Союза сельскохозяйственной продукцией и продовольствием – 93%, существует значительный потенциал развития цифровой и физической инфраструктуры АПК. Для повышения конкурентоспособности отрасли, наращивания объемов взаимной торговли и экспорта сельхозпродукции необходимо выстраивание транспарентной транспортно-логистической цепи и увеличение объемов складских мощностей", – подчеркнул директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.
В свою очередь директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков рассказал, что в работе с партнерами по торговым соглашениям большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики.
"В рамках работы с нашими партнерами по торговым соглашениям мы уделяем большое внимание сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, что закреплено в соответствующих главах по отраслевому сотрудничеству, а также консультациям по снятию барьеров и ограничений в торговле. Такие каналы взаимодействия у нас уже работают с Китаем и Ираном", — отметил он.
Речь шла о необходимости объединить усилия государственных органов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
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