https://uz.sputniknews.ru/20240701/eaeu-agroprom-sifrovaya-infrastruktura-44606092.html

Как будет развиваться цифровая инфраструктура агропрома ЕАЭС

Как будет развиваться цифровая инфраструктура агропрома ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Представители ЕЭК призвали объединить усилия госорганов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве Союза

2024-07-01T10:50+0500

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агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Для обмена опытом по внедрению цифровых технологий в процессы производства и реализации сельхозпродукции в ЕАЭС, а также связанную с ними логистику состоялся круглый стол "Развитие цифровой инфраструктуры как фактор продовольственной обеспеченности Союза", сообщает пресс-служба ЕЭК. К диалогу пригласили представителей Департаментов ЕЭК, уполномоченных органов власти, бизнес-сообщества, национальных компаний и предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций, научных, общественных и деловых организаций государств ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы состояния складской инфраструктуры, создания евразийской сети оптово-распределительных центров, обеспечения доступности цифровых решений и меры цифровой поддержки для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе для малых форм хозяйствования. В свою очередь директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков рассказал, что в работе с партнерами по торговым соглашениям большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики. Речь шла о необходимости объединить усилия государственных органов и бизнес-сообществ в развитии цифровой инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.

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