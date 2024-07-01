https://uz.sputniknews.ru/20240701/ekaterinburg-torgovyy-dom-otkrytie-samarkandskaya-oblast-44625275.html

Торговый дом Самаркандской области появился в Екатеринбурге – подробности

Торговый дом Самаркандской области появился в Екатеринбурге – подробности

Sputnik Узбекистан

Новый шоурум даст импульс развитию экономического и культурного сотрудничества между столицей Урала и Узбекистаном, считают инициаторы проекта.

2024-07-01T18:30+0500

2024-07-01T18:30+0500

2024-07-01T18:30+0500

узбекистан

россия

самарская область

екатеринбург

торговый дом

экономика

сотрудничество

инвестиции

урал

ковер

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В одном из торговых центров уральской столицы —Екатеринбурге состоялось открытие Самаркандского торгового дома компании “SAG ковры“ – ведущего производителя ковровых изделий в Узбекистане. Об этом говорится на официальном портале Екатеринбурга. В торжественном мероприятии по случаю открытия торгового дома приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов, а также и представители общественности. В Торговом доме были представлены ковры узбекистанского производителя. Приветствуя собравшихся, Эркинжон Турдимов подчеркнул, что начало работы торгового дома символизирует новый этап развития экономического и культурного сотрудничества двух стран. Со своей стороны, Алексей Орлов выразил уверенность, что появившаяся торговая площадка также даст импульс развитию социокультурных связей между столицей Урала и узбекским регионом. По мнению градоначальника, Екатеринбург и Самаркандская область имеют большие перспективы для наращивания партнерства. В Екатеринбурге также проходит бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух регионов. На мероприятии презентован инвестиционный потенциал Самаркандской области.

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самарская область

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