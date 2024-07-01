Торговый дом Самаркандской области появился в Екатеринбурге – подробности
© Екатеринбург.рфОткрытие Самаркандского торгового дома компании "SAG ковры"
© Екатеринбург.рф
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Новый шоурум даст импульс развитию экономического и культурного сотрудничества между столицей Урала и Узбекистаном, считают инициаторы проекта.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В одном из торговых центров уральской столицы —Екатеринбурге состоялось открытие Самаркандского торгового дома компании “SAG ковры“ – ведущего производителя ковровых изделий в Узбекистане. Об этом говорится на официальном портале Екатеринбурга.
В торжественном мероприятии по случаю открытия торгового дома приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов, а также и представители общественности.
В Торговом доме были представлены ковры узбекистанского производителя.
© Екатеринбург.рфОткрытие Самаркандского торгового дома компании "SAG ковры"
Открытие Самаркандского торгового дома компании "SAG ковры"
© Екатеринбург.рф
“В качестве города, где разместился Самаркандский торговый дом, Екатеринбург был выбран неспроста. Как отмечают сами предприниматели, конкурентным преимуществом столицы Урала стало ее выгодное географическое расположение и развитая логистика", – говорится в сообщении.
Приветствуя собравшихся, Эркинжон Турдимов подчеркнул, что начало работы торгового дома символизирует новый этап развития экономического и культурного сотрудничества двух стран.
"Несомненно, все это стало возможным благодаря тесному диалогу и дружественным связям лидеров наших стран. Важно отметить, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Россией еще больше укрепились и вышли на качественно иной уровень", – сказал хоким Самаркандской области.
Со своей стороны, Алексей Орлов выразил уверенность, что появившаяся торговая площадка также даст импульс развитию социокультурных связей между столицей Урала и узбекским регионом. По мнению градоначальника, Екатеринбург и Самаркандская область имеют большие перспективы для наращивания партнерства.
© Екатеринбург.рфОткрытие Самаркандского торгового дома компании "SAG ковры"
Открытие Самаркандского торгового дома компании "SAG ковры"
© Екатеринбург.рф
"У нас есть все возможности для развития экономических связей: во-первых, добрая воля руководителей двух государств, во-вторых, наличие прямого авиасообщения, в-третьих, возможность расчета в национальных валютах", – резюмировал глава города.
В Екатеринбурге также проходит бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух регионов. На мероприятии презентован инвестиционный потенциал Самаркандской области.