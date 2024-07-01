https://uz.sputniknews.ru/20240701/konkurs-stenina-2024-zapustil-golosovanie-sredi-internet-polzovateley-44608931.html

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

Sputnik Узбекистан

Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

2024-07-01T14:10+0500

2024-07-01T14:10+0500

2024-07-01T14:53+0500

культура

творчество

конкурс имени стенина

конкурс фотографий

россия

онлайн

голосование

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернета выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее. Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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