Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
14:10 01.07.2024 (обновлено: 14:53 01.07.2024)
© stenincontest.ru/Сергей АлексеевПобедители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
© stenincontest.ru/Сергей Алексеев
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Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.
Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям Интернета выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
© stenincontest.ru/Александра НовицкаяПобедители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
Победители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
© stenincontest.ru/Александра Новицкая
© stenincontest.ru/Александр ОщепковПобедители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
Победители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
© stenincontest.ru/Александр Ощепков
Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версии сайта.
В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© stenincontest.ru/Паула Хесус БриньярделлоПобедители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
Победители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
© stenincontest.ru/Паула Хесус Бриньярделло
© stenincontest.ru/Джахид АпуПобедители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
Победители Конкурса фотожурналистики им. А. Стенина 2024
© stenincontest.ru/Джахид Апу
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).