https://uz.sputniknews.ru/20240701/malayziya-uzbekistan-avtozapravki-proyekt-44618757.html
Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок
Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок
Sputnik Узбекистан
Также малазийская сторона выразила готовность к сотрудничеству с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставки для них алюминиевой тары
2024-07-01T15:11+0500
2024-07-01T15:11+0500
2024-07-01T15:11+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
автозаправка
инвестиции
проект
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок. Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи, сообщает ИА "Дунё". В фокусе внимания находились инвестиционные возможности Узбекистана, вопросы реализации проектов в Самаркандской области. Кроме того, малазийский предприниматель готов наладить сотрудничество с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставке для них алюминиевой тары. Детали предстоящего взаимодействия обсудят в ходе визита делегации компании в Узбекистан в следующем месяце. Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.
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узбекистан малайзия сотрудничество
узбекистан малайзия сотрудничество
Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок
Также малазийская сторона выразила готовность к сотрудничеству с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставки для них алюминиевой тары.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок. Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи, сообщает ИА "Дунё".
В фокусе внимания находились инвестиционные возможности Узбекистана, вопросы реализации проектов в Самаркандской области.
"Достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в городе Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, малазийский предприниматель готов наладить сотрудничество с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставке для них алюминиевой тары.
Детали предстоящего взаимодействия обсудят в ходе визита делегации компании в Узбекистан в следующем месяце.
Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.