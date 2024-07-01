https://uz.sputniknews.ru/20240701/malayziya-uzbekistan-avtozapravki-proyekt-44618757.html

Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок

Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок

Sputnik Узбекистан

Также малазийская сторона выразила готовность к сотрудничеству с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставки для них алюминиевой тары

2024-07-01T15:11+0500

2024-07-01T15:11+0500

2024-07-01T15:11+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

автозаправка

инвестиции

проект

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Малазийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправок. Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи, сообщает ИА "Дунё". В фокусе внимания находились инвестиционные возможности Узбекистана, вопросы реализации проектов в Самаркандской области. Кроме того, малазийский предприниматель готов наладить сотрудничество с действующими в республике предприятиями по производству безалкогольных напитков и поставке для них алюминиевой тары. Детали предстоящего взаимодействия обсудят в ходе визита делегации компании в Узбекистан в следующем месяце. Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.

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