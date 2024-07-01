https://uz.sputniknews.ru/20240701/razdolovka-dnr-shturm-podrobnosti-44617670.html

Стали известны детали штурма Раздоловки в ДНР

Стали известны детали штурма Раздоловки в ДНР

Sputnik Узбекистан

В процессе операции задействовали широкий арсенал средств – от разведывательных беспилотников до артиллерии

2024-07-01T13:00+0500

2024-07-01T13:00+0500

2024-07-01T14:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

днр

вооружение

безопасность

сво

в мире

штурм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/01/44618219_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_06b515f03ff9f09dd527533af5ef0b84.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР перед его штурмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По словам одного из них, освобождение региона является заслугой не только его роты. Он отметил качественную работу разведчиков, благодаря которой бойцы смогли подойти к украинским боевикам.Он также рассказал о разработке плана по скрытному подходу к селу, в соответствии с которым удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по населенному пункту.Об освобождении Раздоловки стало известно в пятницу. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, которая заняла более выгодные рубежи. ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли до 4 410 военнослужащих из трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад. Помимо живой силы, российские бойцы поразили технику противника.

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

раздоловка днр штурм