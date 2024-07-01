Стали известны детали штурма Раздоловки в ДНР
13:00 01.07.2024 (обновлено: 14:52 01.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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В процессе операции российские бойцы задействовали широкий арсенал средств – от разведывательных беспилотников до артиллерии.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР перед его штурмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам одного из них, освобождение региона является заслугой не только его роты. Он отметил качественную работу разведчиков, благодаря которой бойцы смогли подойти к украинским боевикам.
"На этот результат работало очень много, в частности, изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали", — приводит российское военное ведомство слова командира штурмовой роты Евгения.
Он также рассказал о разработке плана по скрытному подходу к селу, в соответствии с которым удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по населенному пункту.
"Мы разработали план. <...> Парни зашли, противник не ожидал этого... важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль. <...> Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах", — добавил командир.
Об освобождении Раздоловки стало известно в пятницу. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, которая заняла более выгодные рубежи. ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли до 4 410 военнослужащих из трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад. Помимо живой силы, российские бойцы поразили технику противника.