Как отдыхают в Узбекистане 100 пострадавших от терроризма детей из России
© Sputnik
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В живописном местечке Ташобласти, где расположился детский лагерь "Анор", отдыхают и оздоравливаются дети и подростки, в чью жизнь вторглась беда. На помощь им пришла гостеприимная и солнечная республика с исцеляющей природой и отзывчивыми людьми.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В эти дни в Бостанлыкском районе Ташкентской области царит особая атмосфера: оздоровительный лагерь "Анор" принимает детей и подростков из Белгородcкой и Брянской областей, а также из семей, пострадавших во время трагических событий в "Крокус сити Холл".
Праздник для детей начался уже в аэропорту: юных россиян встречали как самых дорогих гостей, сразу предложив отведать вкуснейших патыров и ароматных фруктов.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
"Когда нас встречали — угостили черешней и другими фруктами. Мы их набрали и ели, когда проходили паспортный контроль", — делится впечатлениями Владислав Смородинов.
А еще один маленький гость — Тимофей Якубенко признался, что вкус здешних персиков запомнит на всю жизнь
Но на этом сюрпризы не закончились. В день приезда ребятам от имени президента республики Шавката Мирзиёева вручил подарки председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков. Это были рюкзаки со спортивными костюмами, кроссовками и планшетами. И даже с "симками", чтобы дети могли связаться с родными, рассказать о том, как долетели, как их встретили, и, конечно же, поделиться первыми впечатлениями. А они переполняют каждого. "Когда мы вернемся домой, рассказ будет на неделю и даже больше!" — признается Мария Владыкова.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
В лагере у ребят очень интересная разнообразная программа. Как рассказал директор ДОЛ "Anor" Ульмас Муминов, они занимаются в кружках, изучают иностранные языки, плавают в бассейне, с пользой проводят время в библиотеке и компьютерном классе. Кроме того, для детей организуют дискотеки, спортивные соревнования и конкурсы, в том числе видеороликов на различные темы.
В программе также однодневная поездка в один из красивейших городов Узбекистана, куда стремятся попасть туристы со всего мира — Самарканд.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
Ребята уже побывали на площади Регистан и узнали о жизни Амира Темура.
"Мы очень надеемся, что дети проникнутся тем, что нужно друг другу помогать. Как Узбекистан протянул руку помощи России в сложной для нас ситуации, также наши дети будут уметь и знать, что когда кому-то сложно, они протянут руку и этому человеку. И станет хорошо, как сейчас хорошо им", — рассказала заместитель начальника департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России Анастасия Анисимова.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
Смогли ли ребята за это время хоть немного заговорить на узбекском языке, что связывает одного из юных гостей с Ташкентом и чем больше всего запомнилась поездка? О самых ярких впечатлениях и эмоциях детей — в видео Sputnik Узбекистан.