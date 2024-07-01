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https://uz.sputniknews.ru/20240701/rossiya-terakty-deti-otdyx-uzbekistan-44625083.html
Как отдыхают в Узбекистане 100 пострадавших от терроризма детей из России
Как отдыхают в Узбекистане 100 пострадавших от терроризма детей из России
Sputnik Узбекистан
В живописном местечке Ташобласти, где расположился детский лагерь "Анор", отдыхают и оздоравливаются дети и подростки, в чью жизнь вторглась беда. На помощь им пришла гостеприимная и солнечная республика с исцеляющей природой и отзывчивыми людьми
2024-07-01T20:57+0500
2024-07-01T20:57+0500
узбекистан
ташкентская область
отдых
дети
пострадавшие
россия
теракт
общество
видео
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В эти дни в Бостанлыкском районе Ташкентской области царит особая атмосфера: оздоровительный лагерь "Анор" принимает детей и подростков из Белгородcкой и Брянской областей, а также из семей, пострадавших во время трагических событий в "Крокус сити Холл".Праздник для детей начался уже в аэропорту: юных россиян встречали как самых дорогих гостей, сразу предложив отведать вкуснейших патыров и ароматных фруктов."Когда нас встречали — угостили черешней и другими фруктами. Мы их набрали и ели, когда проходили паспортный контроль", — делится впечатлениями Владислав Смородинов. А еще один маленький гость — Тимофей Якубенко признался, что вкус здешних персиков запомнит на всю жизньНо на этом сюрпризы не закончились. В день приезда ребятам от имени президента республики Шавката Мирзиёева вручил подарки председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков. Это были рюкзаки со спортивными костюмами, кроссовками и планшетами. И даже с "симками", чтобы дети могли связаться с родными, рассказать о том, как долетели, как их встретили, и, конечно же, поделиться первыми впечатлениями. А они переполняют каждого. "Когда мы вернемся домой, рассказ будет на неделю и даже больше!" — признается Мария Владыкова.В лагере у ребят очень интересная разнообразная программа. Как рассказал директор ДОЛ "Anor" Ульмас Муминов, они занимаются в кружках, изучают иностранные языки, плавают в бассейне, с пользой проводят время в библиотеке и компьютерном классе. Кроме того, для детей организуют дискотеки, спортивные соревнования и конкурсы, в том числе видеороликов на различные темы.В программе также однодневная поездка в один из красивейших городов Узбекистана, куда стремятся попасть туристы со всего мира — Самарканд.Ребята уже побывали на площади Регистан и узнали о жизни Амира Темура.Смогли ли ребята за это время хоть немного заговорить на узбекском языке, что связывает одного из юных гостей с Ташкентом и чем больше всего запомнилась поездка? О самых ярких впечатлениях и эмоциях детей — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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узбекистан отдых дети пострадавшие терроризм россия
узбекистан отдых дети пострадавшие терроризм россия

Как отдыхают в Узбекистане 100 пострадавших от терроризма детей из России

20:57 01.07.2024
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
В живописном местечке Ташобласти, где расположился детский лагерь "Анор", отдыхают и оздоравливаются дети и подростки, в чью жизнь вторглась беда. На помощь им пришла гостеприимная и солнечная республика с исцеляющей природой и отзывчивыми людьми.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В эти дни в Бостанлыкском районе Ташкентской области царит особая атмосфера: оздоровительный лагерь "Анор" принимает детей и подростков из Белгородcкой и Брянской областей, а также из семей, пострадавших во время трагических событий в "Крокус сити Холл".
Праздник для детей начался уже в аэропорту: юных россиян встречали как самых дорогих гостей, сразу предложив отведать вкуснейших патыров и ароматных фруктов.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
"Когда нас встречали — угостили черешней и другими фруктами. Мы их набрали и ели, когда проходили паспортный контроль", — делится впечатлениями Владислав Смородинов.
А еще один маленький гость — Тимофей Якубенко признался, что вкус здешних персиков запомнит на всю жизнь
Но на этом сюрпризы не закончились. В день приезда ребятам от имени президента республики Шавката Мирзиёева вручил подарки председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков. Это были рюкзаки со спортивными костюмами, кроссовками и планшетами. И даже с "симками", чтобы дети могли связаться с родными, рассказать о том, как долетели, как их встретили, и, конечно же, поделиться первыми впечатлениями. А они переполняют каждого. "Когда мы вернемся домой, рассказ будет на неделю и даже больше!" — признается Мария Владыкова.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
В лагере у ребят очень интересная разнообразная программа. Как рассказал директор ДОЛ "Anor" Ульмас Муминов, они занимаются в кружках, изучают иностранные языки, плавают в бассейне, с пользой проводят время в библиотеке и компьютерном классе. Кроме того, для детей организуют дискотеки, спортивные соревнования и конкурсы, в том числе видеороликов на различные темы.
В программе также однодневная поездка в один из красивейших городов Узбекистана, куда стремятся попасть туристы со всего мира — Самарканд.
© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
Ребята уже побывали на площади Регистан и узнали о жизни Амира Темура.

"Мы очень надеемся, что дети проникнутся тем, что нужно друг другу помогать. Как Узбекистан протянул руку помощи России в сложной для нас ситуации, также наши дети будут уметь и знать, что когда кому-то сложно, они протянут руку и этому человеку. И станет хорошо, как сейчас хорошо им", — рассказала заместитель начальника департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России Анастасия Анисимова.

© пресс-служба Федерации профсоюзов УзбекистанаВ Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
В Ташкентской области отдыхают 100 детей и подростков из России
© пресс-служба Федерации профсоюзов Узбекистана
Смогли ли ребята за это время хоть немного заговорить на узбекском языке, что связывает одного из юных гостей с Ташкентом и чем больше всего запомнилась поездка? О самых ярких впечатлениях и эмоциях детей — в видео Sputnik Узбекистан.
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