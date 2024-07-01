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https://uz.sputniknews.ru/20240701/uzbekskiy-sum-vvedeniye-obrascheniye-44622186.html
Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте
Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте
Sputnik Узбекистан
1 июля — день введения в обращение национальной валюты Узбекистана
2024-07-01T16:12+0500
2024-07-01T16:31+0500
экономика
узбекистан
сум
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Тридцать лет назад 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта республики Узбекистан – сум. Национальная валютная система прошла целый ряд этапов. В 1991 – 1993 годы Центробанк провел множество исследований по введению национальной валюты в обращение, изучил опыт зарубежных стран. С 15 ноября 1993 года в качестве средства платежа в обращение ввели "сум-купоны". Они выполняли функцию переходной валюты. На протяжении многих лет Центральный банк проводил исследования в области повышения качества, безопасности и дизайна банкнот. В 2018 году выпустили компактные и более легкие монеты нового дизайна номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов. Монету номиналом 1 000 сумов нового дизайна ввели в обращение в 2022 году.Из обращения до настоящего времени вывели банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 сумов.На сегодняшний день номинал самой крупной сумовой купюры в обороте — 200 000 сумов (введена в 2022 году), самой мелкой — 1 000 сумов. Нынешние банкноты отличаются от своих предшественниц качеством бумаги и усиленными защитными слоями. В их дизайне использовали темы Великого шелкового пути и исторических городов республики.
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узбекский сум национальная валюта узбекистана
узбекский сум национальная валюта узбекистана

Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте

16:12 01.07.2024 (обновлено: 16:31 01.07.2024)
© Sputnik/Abdubakir Yunusov1 июля – день введения в обращение национальной валюты – СУМ
1 июля – день введения в обращение национальной валюты – СУМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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1 июля — день введения в обращение национальной валюты Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Тридцать лет назад 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта республики Узбекистан – сум.
Национальная валютная система прошла целый ряд этапов. В 1991 – 1993 годы Центробанк провел множество исследований по введению национальной валюты в обращение, изучил опыт зарубежных стран.
С 15 ноября 1993 года в качестве средства платежа в обращение ввели "сум-купоны". Они выполняли функцию переходной валюты.

"После приобретения достаточного опыта в этом направлении с 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта Республики Узбекистан – сум. В обращение одну за другой вводили банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 (1997 г.), 500 (1999 г.) и 1 000 сумов (2001 г.)", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

© Центральный банк Узбекистана

На самой мелкой купюре достоинством 1 сум был изображен ГАБТ им. Алишера Навои Ташкенте

На самой мелкой купюре достоинством 1 сум был изображен ГАБТ им. Алишера Навои Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/7
© Центральный банк Узбекистана

На самой мелкой купюре достоинством 1 сум был изображен ГАБТ им. Алишера Навои Ташкенте

© Центральный банк Узбекистана

На 3-сумовой купюре был изображен мавзолей Чашмаи Аюб в Бухаре

На 3-сумовой купюре был изображен мавзолей Чашмаи Аюб в Бухаре - Sputnik Узбекистан
2/7
© Центральный банк Узбекистана

На 3-сумовой купюре был изображен мавзолей Чашмаи Аюб в Бухаре

© Центральный банк Узбекистана

На 5-сумовой купюре был изображен памятник Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана

На 5-сумовой купюре был изображен памятник Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана - Sputnik Узбекистан
3/7
© Центральный банк Узбекистана

На 5-сумовой купюре был изображен памятник Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана

© Центральный банк Узбекистана

На 10-сумовой купюре был изображен мавзолей Амира Темура в Самарканде

На 10-сумовой купюре был изображен мавзолей Амира Темура в Самарканде - Sputnik Узбекистан
4/7
© Центральный банк Узбекистана

На 10-сумовой купюре был изображен мавзолей Амира Темура в Самарканде

© Центральный банк Узбекистана

Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде на 25-сумовой купюре

Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде на 25-сумовой купюре - Sputnik Узбекистан
5/7
© Центральный банк Узбекистана

Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде на 25-сумовой купюре

© Центральный банк Узбекистана

Изображение архитектурного ансамбля Регистан в Самарканде на 50-сумовой купюре

Изображение архитектурного ансамбля Регистан в Самарканде на 50-сумовой купюре - Sputnik Узбекистан
6/7
© Центральный банк Узбекистана

Изображение архитектурного ансамбля Регистан в Самарканде на 50-сумовой купюре

© Центральный банк Узбекистана

Дворец Дружбы народов в Ташкенте на 100-сумовой купюре

Дворец Дружбы народов в Ташкенте на 100-сумовой купюре - Sputnik Узбекистан
7/7
© Центральный банк Узбекистана

Дворец Дружбы народов в Ташкенте на 100-сумовой купюре

1/7
© Центральный банк Узбекистана

На самой мелкой купюре достоинством 1 сум был изображен ГАБТ им. Алишера Навои Ташкенте

2/7
© Центральный банк Узбекистана

На 3-сумовой купюре был изображен мавзолей Чашмаи Аюб в Бухаре

3/7
© Центральный банк Узбекистана

На 5-сумовой купюре был изображен памятник Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана

4/7
© Центральный банк Узбекистана

На 10-сумовой купюре был изображен мавзолей Амира Темура в Самарканде

5/7
© Центральный банк Узбекистана

Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде на 25-сумовой купюре

6/7
© Центральный банк Узбекистана

Изображение архитектурного ансамбля Регистан в Самарканде на 50-сумовой купюре

7/7
© Центральный банк Узбекистана

Дворец Дружбы народов в Ташкенте на 100-сумовой купюре

На протяжении многих лет Центральный банк проводил исследования в области повышения качества, безопасности и дизайна банкнот.
В 2018 году выпустили компактные и более легкие монеты нового дизайна номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов. Монету номиналом 1 000 сумов нового дизайна ввели в обращение в 2022 году.
Из обращения до настоящего времени вывели банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 сумов.
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк Узбекистана
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2024
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк Узбекистана
На сегодняшний день номинал самой крупной сумовой купюры в обороте — 200 000 сумов (введена в 2022 году), самой мелкой — 1 000 сумов.
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан
3/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан
4/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
© Центральный банк УзбекистанаБанкноты Узбекистана
Банкноты Узбекистана - Sputnik Узбекистан
5/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
1/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
2/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
3/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
4/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
5/5
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Узбекистана
Нынешние банкноты отличаются от своих предшественниц качеством бумаги и усиленными защитными слоями. В их дизайне использовали темы Великого шелкового пути и исторических городов республики.
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