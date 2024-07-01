https://uz.sputniknews.ru/20240701/uzbekskiy-sum-vvedeniye-obrascheniye-44622186.html

Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте

Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте

Sputnik Узбекистан

1 июля — день введения в обращение национальной валюты Узбекистана

2024-07-01T16:12+0500

2024-07-01T16:12+0500

2024-07-01T16:31+0500

экономика

узбекистан

сум

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Тридцать лет назад 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта республики Узбекистан – сум. Национальная валютная система прошла целый ряд этапов. В 1991 – 1993 годы Центробанк провел множество исследований по введению национальной валюты в обращение, изучил опыт зарубежных стран. С 15 ноября 1993 года в качестве средства платежа в обращение ввели "сум-купоны". Они выполняли функцию переходной валюты. На протяжении многих лет Центральный банк проводил исследования в области повышения качества, безопасности и дизайна банкнот. В 2018 году выпустили компактные и более легкие монеты нового дизайна номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов. Монету номиналом 1 000 сумов нового дизайна ввели в обращение в 2022 году.Из обращения до настоящего времени вывели банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 сумов.На сегодняшний день номинал самой крупной сумовой купюры в обороте — 200 000 сумов (введена в 2022 году), самой мелкой — 1 000 сумов. Нынешние банкноты отличаются от своих предшественниц качеством бумаги и усиленными защитными слоями. В их дизайне использовали темы Великого шелкового пути и исторических городов республики.

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