https://uz.sputniknews.ru/20240702/eaeu-kooperatsiya-platformy-finansirovaniye-44636888.html

Как развивается кооперация в ЕАЭС: платформы, финансирование

Как развивается кооперация в ЕАЭС: платформы, финансирование

Sputnik Узбекистан

Евразийские технологические платформы объединяют потенциалы государств-членов Союза в научно-технической и инновационной сферах.

2024-07-02T13:02+0500

2024-07-02T13:02+0500

2024-07-02T14:11+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Новый механизм финансирования промышленных проектов в ЕАЭС на XI Форуме регионов Беларуси и России презентовал замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян, сообщает пресс-служба ЕЭК. Он перечислил меры, которые принимают в Евразийском экономическом союзе для запуска наднационального инструмента поддержки совместных инициатив в реальном секторе экономики. Речь шла о нормативно-правовом обеспечении, основных подходах в процессе отбора, утверждения и реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Помимо этого, он рассказал об инструменте нефинансовой поддержки кооперационного сотрудничества в ЕАЭС, представив участникам сессии Евразийские технологические платформы. Он сообщил, что готов подробно ознакомить заинтересованных участников, особенно в регионах, с деталями данного механизма, а также пригласил посетить стенд Комиссии на международной промышленной выставке Иннопром с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

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