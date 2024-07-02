Как развивается кооперация в ЕАЭС: платформы, финансирование
13:02 02.07.2024 (обновлено: 14:11 02.07.2024)
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
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Евразийские технологические платформы объединяют потенциалы государств-членов Союза в научно-технической и инновационной сферах.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Новый механизм финансирования промышленных проектов в ЕАЭС на XI Форуме регионов Беларуси и России презентовал замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян, сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКЗаместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян
© Пресс-служба ЕЭК
Он перечислил меры, которые принимают в Евразийском экономическом союзе для запуска наднационального инструмента поддержки совместных инициатив в реальном секторе экономики.
Речь шла о нормативно-правовом обеспечении, основных подходах в процессе отбора, утверждения и реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
"Новый наднациональный механизм финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности направлен на выявление и практическую реализацию потенциала сотрудничества в рамках партнёрства с предпринимателями стран ЕАЭС и позволит внести действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета", – подчеркнул Арзуманян.
Помимо этого, он рассказал об инструменте нефинансовой поддержки кооперационного сотрудничества в ЕАЭС, представив участникам сессии Евразийские технологические платформы.
"Евразийские технологические платформы объединяют потенциалы государств-членов в научно-технической и инновационной сферах для стимулирования взаимовыгодного инновационного развития национальных промышленных комплексов, создания и внедрения перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", – пояснил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК.
Он сообщил, что готов подробно ознакомить заинтересованных участников, особенно в регионах, с деталями данного механизма, а также пригласил посетить стенд Комиссии на международной промышленной выставке Иннопром с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.