https://uz.sputniknews.ru/20240702/komandir-axmata-prognoz-svo-zaversheniye-44641849.html

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

Sputnik Узбекистан

По словам генера-майора Апты Алаудинова об этом знает и украинская сторона

2024-07-02T17:51+0500

2024-07-02T17:51+0500

2024-07-02T17:59+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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владимир зеленский

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года. Такое мнение выразил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет".Алаудинов добавил, что об этом известно и противнику. По его словам, на Украине "уже есть понимание", что вооруженный конфликт приближается к завершению.Также командир "Ахмата" выразил уверенность, что Владимир Зеленский сбежит с территории Украины.Напомним, что в конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация рано или поздно завершится успехом для России, после чего Москве надо будет выстраивать отношения со странами Европы.В начале июня Владимир Путин, комментируя украинский конфликт в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что страна добьется победы в конфликте.

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сво генерал -майор апты алаудинов