https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-inflyatsiya-seny-produkty-44635499.html

Инфляция и стоимость основных продуктов питания в Узбекистане — инфографика

Инфляция и стоимость основных продуктов питания в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В июне в республике зафиксирована дефляция в 0,2% на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию

2024-07-02T14:03+0500

2024-07-02T14:03+0500

2024-07-02T14:03+0500

инфографика

инфляция

узбекистан

продукты

плодоовощная продукция

цены

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По итогам июня в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,2% на фоне сезонного снижения стоимости овощей и фруктов. Это немного превышает прошлогодний июньский показатель (-0,29%). Годовая инфляция (к июню 2023 года) ускорилась до 10,6%.Цены на продовольственные товары в июне снизились в среднем на 1,8% (минимум за последние пять лет, в годовом выражении — рост на 3,5%). Непродовольственные товары подорожали на 0,8% (7,9%), стоимость платных услуг повысилась на 0,9% (27,9%).Яйца подешевели в среднем еще на 1,1%, молоко — на 0,5%, сахар — на 1,2%, растительное масло — на 0,1%, мука — на 0,4%.Вместе с тем рис подорожал на 0,3% (за год — на 5,9%), говядина — на 0,7% (4,6%).Подробнее —в инфографике Sputnik Узбекистан.

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