https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-mejdunarodnyy-dogovor-kosmos-osvoyeniye-44637728.html

Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса

Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса

Sputnik Узбекистан

Договор, ратифицированный 114 странами, открывает возможности для участия республики в международных космических проектах и исследованиях

2024-07-02T15:46+0500

2024-07-02T15:46+0500

2024-07-02T17:59+0500

узбекистан

космос

договор

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

общество

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли закон "О присоединении Республики Узбекистан к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года)".Как отмечалось, на 1 января 2024 года данный документ ратифицировали 114 стран. Договор устанавливает основу правового статуса космического пространства. Ратификация данного Договора, по мнению депутатов, открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Она также послужит развитию данной сферы в республике на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права. Кроме того, ратификация договора позволит странам объединить свои ресурсы и вместе работать над космическими проектами. Еще один важный момент— снижение риска милитаризации космоса. В качестве основных направлений государственной политики в космической сфере определены: Закон отправили в Сенат.

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