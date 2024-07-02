https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-mejdunarodnyy-dogovor-kosmos-osvoyeniye-44637728.html
Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса
Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса
Sputnik Узбекистан
Договор, ратифицированный 114 странами, открывает возможности для участия республики в международных космических проектах и исследованиях
2024-07-02T15:46+0500
2024-07-02T15:46+0500
2024-07-02T17:59+0500
узбекистан
космос
договор
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30585255_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0bdda3eae6fce3e211a211c4c86b26e6.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли закон "О присоединении Республики Узбекистан к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года)".Как отмечалось, на 1 января 2024 года данный документ ратифицировали 114 стран. Договор устанавливает основу правового статуса космического пространства. Ратификация данного Договора, по мнению депутатов, открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Она также послужит развитию данной сферы в республике на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права. Кроме того, ратификация договора позволит странам объединить свои ресурсы и вместе работать над космическими проектами. Еще один важный момент— снижение риска милитаризации космоса. В качестве основных направлений государственной политики в космической сфере определены: Закон отправили в Сенат.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30585255_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_47135756e5927a0ac6a21ea27c639ad5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан международные документы космос освоение
узбекистан международные документы космос освоение
Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса
15:46 02.07.2024 (обновлено: 17:59 02.07.2024)
Договор, ратифицированный 114 странами, открывает возможности для участия республики в международных космических проектах и исследованиях.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан намерен присоединиться к международному документу об освоении космоса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли закон "О присоединении Республики Узбекистан к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года)".
Как отмечалось, на 1 января 2024 года данный документ ратифицировали 114 стран. Договор устанавливает основу правового статуса космического пространства.
Ратификация данного Договора, по мнению депутатов, открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Она также послужит развитию данной сферы в республике на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права.
Кроме того, ратификация договора позволит странам объединить свои ресурсы и вместе работать над космическими проектами.
Еще один важный момент— снижение риска милитаризации космоса.
"Этот Договор запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве и использование космического пространства в военных целях. Ратификация договора послужит снижению риска милитаризации космоса и использованию космического пространства в мирных целях", — говорится в сообщении.
В качестве основных направлений государственной политики в космической сфере определены:
создание и развитие национального рынка космических услуг;
создание космических объектов и их использование;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации квалифицированных кадров в отрасли;
зондирование Земли с помощью космических аппаратов, осуществление космического мониторинга в отраслях.