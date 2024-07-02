https://uz.sputniknews.ru/20240702/uzbekistan-rossiya-sentr-pedagogika-issledovaniya-44644065.html

Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований

Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований

Sputnik Узбекистан

Центр будет базироваться на площадке Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования РУз и объединит профильные организации двух стран, а также других государств ближнего зарубежья

2024-07-02T18:14+0500

2024-07-02T18:14+0500

2024-07-02T18:14+0500

узбекистан

россия

образование

сотрудничество

научные исследования

центр

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований, сообщает Российская академия образования (РАО).Соответствующее соглашение, поддержанное Подкомиссией по науке и образованию Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз, подписали РАО, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.Центр будет базироваться на площадке Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и объединит профильные организации двух стран, а также других государств ближнего зарубежья.Партнеры создадут совместные коллективы ученых и экспертов для обмена методологическими и практическими подходами к развитию образования, проведения мониторингов и исследований, совместной проектной деятельности.Приоритетные направления работы центра:В рамках работы центра будут организованы академические и научные стажировки, которые дадут дополнительные возможности для изучения опыта и научных школ стран-участниц.Деятельность центра позволит вести предметный анализ научных подходов к реформированию систем образования стран-участниц, усилит взаимодействие в вопросах развития наук об образовании, а также развитие национальных систем образования и науки через совместные исследования и проекты.

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