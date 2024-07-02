Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований
© Российская академия образования Научные и образовательные организации России и Узбекистана создадут Международный центр педагогических исследований
© Российская академия образования
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Центр будет базироваться на площадке Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования РУз и объединит профильные организации двух стран, а также других государств ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Узбекистан и Россия создадут Международный центр педагогических исследований, сообщает Российская академия образования (РАО).
Соответствующее соглашение, поддержанное Подкомиссией по науке и образованию Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз, подписали РАО, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.
"Развитие педагогической науки и образования – важнейшая точка приложения усилий не только в нашей стране, но и во всем мире. Россию и Узбекистан объединяет общая история и давние партнерские связи, что делает совместную работу с коллегами еще более ценной. Уверена, в рамках Международного центра педагогических исследований нам удастся наладить эффективную исследовательскую деятельность, которая позволит усилить весь спектр наук об образовании в наших странах", – сказала президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.
Центр будет базироваться на площадке Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана и объединит профильные организации двух стран, а также других государств ближнего зарубежья.
Партнеры создадут совместные коллективы ученых и экспертов для обмена методологическими и практическими подходами к развитию образования, проведения мониторингов и исследований, совместной проектной деятельности.
Приоритетные направления работы центра:
повышение качества диссертационных исследований по педагогике;
педагогика в условиях цифровой трансформации;
коррекционная и инклюзивная педагогика;
развитие содержания педагогического образования;
методология воспитания и наставничества;
методология поддержки психологических служб в университетах.
"Работа Международного научного центра повысит кооперацию стран-участниц в решении актуальных вопросов профессионального развития педагогических кадров. Результаты деятельности центра будут содействовать формированию современных компетенций педагогов и внедрению в системы образования новых образовательных технологий", — считает директор Института переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов.
В рамках работы центра будут организованы академические и научные стажировки, которые дадут дополнительные возможности для изучения опыта и научных школ стран-участниц.
"Развитие педагогики в международном контексте является весьма значимым для совершенствования национальных подходов к содержанию педагогического образования и модернизации его методической базы", — подчеркнул ректор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Абдугаффар Киргизбаев.
Деятельность центра позволит вести предметный анализ научных подходов к реформированию систем образования стран-участниц, усилит взаимодействие в вопросах развития наук об образовании, а также развитие национальных систем образования и науки через совместные исследования и проекты.